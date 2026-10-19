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Philipsin asiakastuki

Miten alkuperäinen Natural-tutti tai koliikkia ehkäisevä tutti eroaa Natural Response -tutista?

Maito virtaa yleensä vaivattomasti alkuperäisessä Natural-tutissa, koliikkia ehkäisevässä tutissa tai perinteisessä tuttipullossa. Siksi suosittelemme suurempaa virtausnopeutta, kun vaihdat Natural Response -tuttiin.

Anna vauvan tutustua uuteen tuttiin. Tarkkaile lapsen merkkejä ja tarkista, onko tutti vaihdettava. Alla olevassa taulukossa on Natural Response -tutin virtausta koskevia suosituksia. Katso alla olevasta videosta lisätietoja vauvan antamista merkeistä ruokinnan aikana.

Miten alkuperäinen Natural-tutti tai koliikkia ehkäisevä tutti eroaa Natural Response -tutista?

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: SCY903/71, SCY670/01, SCD657/12. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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