Philipsin asiakastuki Miten alkuperäinen Natural-tutti tai koliikkia ehkäisevä tutti eroaa Natural Response -tutista?

Maito virtaa yleensä vaivattomasti alkuperäisessä Natural-tutissa, koliikkia ehkäisevässä tutissa tai perinteisessä tuttipullossa. Siksi suosittelemme suurempaa virtausnopeutta, kun vaihdat Natural Response -tuttiin.

Anna vauvan tutustua uuteen tuttiin. Tarkkaile lapsen merkkejä ja tarkista, onko tutti vaihdettava. Alla olevassa taulukossa on Natural Response -tutin virtausta koskevia suosituksia. Katso alla olevasta videosta lisätietoja vauvan antamista merkeistä ruokinnan aikana.

Tuttipakkausten uudet merkinnät vuonna 2025! Päivitämme tuotteidemme pakkausmerkintöjä selkeämmiksi. Uusissa merkinnöissä on helposti tunnistettavat värit ja tuttien virtausnopeudet on ilmaistu selkeämmin. Pakkauksessa uudet ohjeet mutta tutut tutit!