Miksi vauvani ei suostu syömään Natural Response -tutista?

2 vuoden takuu
Natural Response -tutti toimii rinnan tavoin, jotta vauva voi juoda, niellä ja hengittää luonnollisen rytminsä ja juomistyylinsä mukaan. Maito virtaa tutista vain, kun vauva juo aktiivisesti. Vapaasti virtaaviin tuttipulloihin tottuneiden vauvojen on sopeuduttava uuteen juomistyyliin. Heille on annettava aikaa vaihdettaessa Natural Response -tuttiin.
Vauvat ovat herkkiä muutoksille, joten uuteen ruokintatapaan sopeutuminen voi kestää muutaman kokeilukerran. Kun otat käyttöön uuden pullon vauvallesi, ruoki hänet silloin, kun hän on rentoutunut eikä nälkäinen. Jos ruokinta on epäonnistunut muutaman kerran, vauva saattaa tarvita tutin, jossa on toinen virtausnopeus.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: SCY903/81 , SCD838/17 , SCY903/71 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›