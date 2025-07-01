Miksi vauvani ei suostu syömään Natural Response -tutista?

Jokainen meistä oppii omaan tahtiinsa. Imeminen on taito, joka kehittyy vauvoilla eri tahtiin. Siksi jotkin vauvat saattavat aluksi hyötyä First Flow -tutistamme (tutti 0), ennen kuin he siirtyvät Natural Response -tutteihin.



Milloin tutti pitäisi vaihtaa?

Kokeile suuremman virtausnopeuden Natural Response -tuttia, jos vauvasi leikkii tutilla juomisen sijaan tai vaikuttaa turhautuneelta. Helpota virtausta ja vaihda alkuperäiseen Natural 60 ml -tuttipulloon (SCF039/17) ja Natural T0 -tuttiin (SCF657/27), kun vauvalla kestää yli 20 minuuttia juoda 50 ml Natural Response ‑tutin ollessa käytössä. Jos syöttämiseen liittyvät ongelmat eivät poistu, ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen.