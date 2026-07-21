Mikä Natural Response -tutti sopii vauvalleni parhaiten?

2 vuoden takuu
Vastasyntyneiden imemistapa on yleensä sama rintaruokinnassa kuin pulloruokinnassa. Suosittelemme tarkkailemaan vauvasi merkkejä, jotta löydät parhaan tutin virtausnopeuden.
Natural Response -tutit on suunniteltu vastaamaan vauvan juomistyyliä. Et kuitenkaan ehkä vielä tiedä, miten vauva juo tuttipullosta.
Suosittelemme aloittamaan pullon mukana tulevalla tutilla ja säätämään virtausnopeutta tarpeen mukaan. Jos syöttö ei onnistu muutaman yrityksen jälkeen, vaihda toiseen virtausnopeuteen.
Käytä tuttia, jonka virtausnopeus on suurempi, jos
Käytä tuttia, jonka virtausnopeus on pienempi, jos
Tärkeintä on keskittyä vauvan juomistyyliin, ei hänen ikäänsä. Innokkaasti juovat vauvat imevät ja puristavat tuttia voimakkaasti juodessaan, mikä lisää maidon virtausta. Siksi he tarvitsevat yleensä pienemmän tutin, kuten tutin numero 1 tai 2, jotta maitoa ei virtaa liian nopeasti. Hitaasti ja tasaisesti juovat vauvat tarvitsevat todennäköisesti suuremman virtausnopeuden (kuten tutin numero 4 tai 5/6) iästä huolimatta, jotta maitoa virtaa tarpeeksi.
Jos käytit aiempaa Philips Avent Natural -tuttia, vauvasi saattaa tarvita suuremman virtausnopeuden Natural Response -tutissa, sillä hän on tottunut siihen, että maitoa virtaa nopeammin pienemmällä vaivalla.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: SCD838/17 , SCY903/81 , SCY903/71 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›