Philipsin asiakastuki Mikä Natural Response -tutti sopii vauvalleni parhaiten?

Vastasyntyneiden imemistapa on yleensä sama rintaruokinnassa kuin pulloruokinnassa. Suosittelemme tarkkailemaan vauvasi merkkejä, jotta löydät parhaan tutin virtausnopeuden.

Natural Response -tutit on suunniteltu vastaamaan vauvan juomistyyliä. Et kuitenkaan ehkä vielä tiedä, miten vauva juo tuttipullosta.

Suosittelemme aloittamaan pullon mukana tulevalla tutilla ja säätämään virtausnopeutta tarpeen mukaan. Jos syöttö ei onnistu muutaman yrityksen jälkeen, vaihda toiseen virtausnopeuteen.

Käytä tuttia, jonka virtausnopeus on suurempi, jos

vauva ei saa tarpeeksi maitoa pullosta tai

ruokinta kestää liian kauan (esimerkiksi yli 30 minuuttia) tai

vauva nukahtelee ruokinnan aikana, hermostuu tai leikkii tutin kanssa juomisen sijaan.

Käytä tuttia, jonka virtausnopeus on pienempi, jos

vauva juo maitoa suurin kulauksin tai

maitoa valuu suusta ruokinnan aikana.

Tärkeintä on keskittyä vauvan juomistyyliin, ei hänen ikäänsä. Innokkaasti juovat vauvat imevät ja puristavat tuttia voimakkaasti juodessaan, mikä lisää maidon virtausta. Siksi he tarvitsevat yleensä pienemmän tutin, kuten tutin numero 1 tai 2, jotta maitoa ei virtaa liian nopeasti. Hitaasti ja tasaisesti juovat vauvat tarvitsevat todennäköisesti suuremman virtausnopeuden (kuten tutin numero 4 tai 5/6) iästä huolimatta, jotta maitoa virtaa tarpeeksi.

Jos käytit aiempaa Philips Avent Natural -tuttia, vauvasi saattaa tarvita suuremman virtausnopeuden Natural Response -tutissa, sillä hän on tottunut siihen, että maitoa virtaa nopeammin pienemmällä vaivalla.

Saatavilla olevat tuttien virtausnopeudet ja pullot Philips Avent Natural Response -tutteja on saatavana virtausnopeuksilla 1–5 Yhdysvalloissa ja Kanadassa ja virtausnopeuksilla 1–6 muissa maissa. Tutti 6, jossa on suurin virtausnopeus, sopii paksummille nesteille tai vauvoille, jotka haluavat nopean virtauksen.