Philipsin asiakastuki Voinko käyttää Natural Response -tuttia ilman AirFree-venttiiliä?

Kyllä, voit käyttää Natural Response -tuttia ilman AirFree-venttiiliä. AirFree-venttiili on suunniteltu erityisesti alle 4 kuukauden ikäisille vastasyntyneille. Jos vauvasi kasvaa ja juo pullosta ilman ongelmia, voit käyttää pulloa ilman AirFree-venttiiliä.



