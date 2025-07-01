2 vuoden takuu
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: SCY670/01, SCY903/01, SCY900/01. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›
Onko värjäytyneiden Philips Avent -tuotteiden osien käyttö turvallista?
Miten AirFree-venttiiliä käytetään Avent Natural Response -pullon kanssa?
Voinko käyttää Natural Response -tuttia ilman AirFree-venttiiliä?
Miten osaan erottaa Natural- ja Natural Response -tutit toisistaan?
Voinko antaa vauvalle paksua ruokaa Natural Response -tutilla?
Miten kokoan Natural Response -pullon ja -tutin?
Mikä Natural Response -tutti sopii vauvalleni parhaiten?
Voinko käyttää Natural-tuttipulloissa Natural Response -tutteja?
Sopivatko Philips Avent -pullot pakastimeen?
Miten alkuperäinen Natural-tutti tai koliikkia ehkäisevä tutti eroaa Natural Response -tutista?
Miksi vauvani ei suostu syömään Natural Response -tutista?
Miksi Natural Response -tuttipakkauksissa ei ole ikämerkintää?
Miten Natural Response -tutti helpottaa siirtymistä rintaruokinnasta?
Mitä hyötyä uudesta Natural Response -tutista on?
Miten Natural Response -tutti eroaa alkuperäisestä Natural-tutista?
Mitä hyötyä Natural Response -tutista on?