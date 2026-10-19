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Philipsin asiakastuki

Miten AirFree-venttiiliä käytetään Avent Natural Response -pullon kanssa?

Puhdista ja desinfioi kaikki osat ennen käyttöä.

  1. Vedä tutti kierrerenkaan läpi.
  2. Varmista, että tutti on vedetty kokonaan kierrerenkaan läpi.
  3. Aseta AirFree-venttiili pulloon.
  4. Kiinnitä kansi kiristämällä rengas.
  5. Aseta korkki pullon päälle.
     

 

AirFree-venttiili ja Natural Response -tuttipullo

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: SCY670/01, SCD838/12, SCD838/13. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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