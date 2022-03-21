Miten yhdistettävän Philips Avent -itkuhälyttimen lapsen tai vanhemman yksikkö nollataan?

2 vuoden takuu
Nollaa lapsen yksikkö painamalla virtapainiketta 10 sekunnin ajan. Merkkivalo vilkkuu oranssina ja vihreänä, ja lapsen yksikkö käynnistyy uudelleen. Tehdasasetusten palautus on valmis, kun merkkivalo palaa vihreänä.
Voit nollata vanhemman yksikön seuraavasti:
Kun Nollaa vanhemman yksikkö (Reset parent unit) -ilmoitus tulee näkyviin, paina Vahvista (Confirm) -painiketta. Vanhemman yksikön nollaus alkaa.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: SCD951/26 , SCD953/26 , SCD921/26 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›
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