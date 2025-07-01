Miten ohjauskampa kiinnitetään Philips-bikinitrimmeriin?

2 vuoden takuu
Bikinitrimmerin ajopään avulla voit siistiä bikinialueen ja luoda erilaisia tyylejä. Voit myös kiinnittää bikinitrimmerin kamman ja leikata ihokarvat 3 mm:n pituuteen.
Huomautus: Jos teräyksikkö irtoaa bikinitrimmerin ajopäästä, voit asettaa sen takaisin paikalleen. Paina teräyksikkö kiinni trimmauspäähän niin, että se napsahtaa paikalleen.
Kun käytät laitetta intiimialueella (ulompien häpyhuulten ulko- ja sisäpuolella), varmista, että käytät trimmauspäätä ohjauskampa kiinnitettynä.
Ohjauskamman kiinnittäminen (kuva 1):
Ohjauskamman irrottaminen (kuva 2):
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: BRE749/00, BRE709/00, BRE708/00. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›
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