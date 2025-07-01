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Miten ohjauskampa kiinnitetään Philips-bikinitrimmeriin?

Bikinitrimmerin ajopään avulla voit siistiä bikinialueen ja luoda erilaisia tyylejä. Voit myös kiinnittää bikinitrimmerin kamman ja leikata ihokarvat 3 mm:n pituuteen. 

Huomautus: Jos teräyksikkö irtoaa bikinitrimmerin ajopäästä, voit asettaa sen takaisin paikalleen. Paina teräyksikkö kiinni trimmauspäähän niin, että se napsahtaa paikalleen. 

Kun käytät laitetta intiimialueella (ulompien häpyhuulten ulko- ja sisäpuolella), varmista, että käytät trimmauspäätä ohjauskampa kiinnitettynä.

Ohjauskamman kiinnittäminen (kuva 1):

  1. Aseta kamman toisella puolella oleva lovi trimmauspään syvennykseen. 
  2. Paina kampaa trimmauspäähän, kunnes kamman toisella puolella oleva lovi napsahtaa trimmauspään toisella puolella olevaan syvennykseen. Kuulet kamman napsahtavan paikalleen, kun se on kiinnitetty oikein.

Ohjauskamman irrottaminen (kuva 2):

  1. Laita kamman toisella puolella sormenkynsi kamman ja trimmauspään väliin.
  2. Vedä kynnellä, kunnes kampa irtoaa trimmauspäästä. Älä irrota kampaa vetämällä sitä takaosasta tai piikeistä.

Miten ohjauskampa kiinnitetään Philips-bikinitrimmeriin?

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: BRE749/00, BRE709/00, BRE708/00. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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