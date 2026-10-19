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Philipsin asiakastuki

Philips HomeRun -robottipölynimurin ensimmäinen käyttökerta

Aloita Philips HomeRun -robotti-imurin ja -mopin käyttö seuraavassa artikkelissa olevien ohjeiden ja videoiden avulla.

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: XU5000/10, XU5100/20, XU3110/02. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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