Philips HomeRun -robottipölynimurin ensimmäinen käyttökerta

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Aloita Philips HomeRun -robotti-imurin ja -mopin käyttö seuraavassa artikkelissa olevien ohjeiden ja videoiden avulla.
Alla olevat tiedot koskevat 7000-sarjan malleja.
Alla olevat tiedot koskevat 7000-sarjan malleja.
Alla olevat tiedot koskevat 3000-sarjan malleja.
Alla olevat tiedot koskevat 3000-sarjan malleja.
Alla olevat tiedot koskevat 5000 series -malleja.
1. Ota osat pakkauksesta
2. Poista suojukset
3. Asenna asema:
4. Asenna alusta. Irrota alustan tarrat.
5. Valmistele robotti käyttöä varten. Philips-robotti toimitetaan lähes täysin koottuna, mutta sen valmisteleminen käyttöä varten vaatii muutaman viimeisen vaiheen:
6. Lataa robotti ja odota, kunnes se on latautunut täyteen.
Huomautus:
Alla olevat tiedot koskevat 5000 series -malleja.
1. Robottia voi ohjata intuitiivisella ja helppokäyttöisellä Philips HomeRun -sovelluksella. Skannaa pikaoppaan kannessa oleva QR-koodi tai etsi Philips HomeRun -sovellus sovelluskaupasta.
2. Määritä Wi-Fi-yhteys. Varmista, että robotti ja mobiililaite ovat Wi-Fi-verkon kantama-alueella ja että mobiililaite on yhteydessä Wi-Fi-verkkoon, johon haluat yhdistää myös robotin.
Huomautus:
Jos Wi-Fi-pariliitos epäonnistuu:
Huomautus: Jos robotin valo vilkkuu oranssina, Wi-Fi-yhteyden muodostaminen on epäonnistunut. (katso alla oleva kuva)
Robotin lapsilukon ottaminen käyttöön ja pois käytöstä:
Alla olevat tiedot koskevat 6000-sarjan malleja.
Alla olevat tiedot koskevat 6000-sarjan malleja.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: XU5000/10, XU5100/20, XU3110/02. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›
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