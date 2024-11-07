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Philipsin asiakastuki

Miten Philips HomeRun -robottipölynimuri puhdistetaan?

Jotta voit pitää Philips HomeRun -robotti-imurin ja -mopin hyvässä kunnossa, lue alla oleva artikkeli robotin puhdistamisesta ja huoltamisesta.

HomeRun-mallit

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: XU2000/20 , XU2100/10 , XU2100/20 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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