Miten Philips HomeRun -robottipölynimuri puhdistetaan?
Jotta voit pitää Philips HomeRun -robotti-imurin ja -mopin hyvässä kunnossa, lue alla oleva artikkeli robotin puhdistamisesta ja huoltamisesta.
Alla olevat tiedot koskevat 7000-sarjan malleja.
Tyhjennä pölysäiliö jokaisen siivouskerran jälkeen (vain XU7000)
Puhdista pestävä moppityyny
Puhdista pääharja
Puhdista sivuharja
Puhdista latausliitännät ja tunnistimet
Vaihda pölypussi (vain XU7100). Huomautus: Katso video kohdasta Automaattinen tyhjennysasema.
Puhdista pestävä ilmansuodatin
Katso robotin mallikohtaiset huolto-ohjeet alla olevasta videosta.
Alla olevat tiedot koskevat 3000-sarjan malleja.
Tyhjennä pölysäiliö jokaisen siivouskerran jälkeen (vain XU3000)
Puhdista pestävä ilmansuodatin
Puhdista pestävä moppityyny
Puhdista ja täytä vesisäiliö
Puhdista pääharja
Puhdista sivuharja
Puhdista latausliitännät ja tunnistimet
Vaihda pölypussi (vain mallit XU3100 ja XU3110). Huomautus: Katso video kohdasta Automaattinen tyhjennysasema.
Katso robotin mallikohtaiset huolto-ohjeet alla olevasta videosta.
Alla olevat tiedot koskevat 2000-sarjan malleja.
Tyhjennä pölysäiliö jokaisen siivouskerran jälkeen (vain XU2000)
Puhdista pestävä ilmansuodatin
Puhdista pestävä moppityyny
Puhdista ja täytä vesisäiliö
Puhdista pääharja
Puhdista sivuharja
Puhdista latausliitännät ja tunnistimet
Vaihda pölypussi (vain XU2100). Huomautus: Katso seuraava video.
Seuraavat tiedot koskevat 6000-sarjan malleja. Pölysäiliön huolto
Avaa ja tyhjennä pölysäiliö (kuva 1).
Poista suodatin (kuva 2).
Poista pöly suodattimen ja pölysäiliön sisältä pitkäharjaksisella harjalla (kuva 3).
Huuhtele pölysäiliö ja suodatin puhtaalla vedellä ja ravistele sitten niihin jääneet vesipisarat pois (kuva 4). Huomautus: Anna pölysäiliön ja suodattimen kuivua kokonaan puhdistuksen jälkeen (kuva 5). Älä käytä kuumaa vettä tai pesuaineita.
Mopin huolto
Irrota ensin moppikokoonpano ja sitten moppi.
Huuhtele moppikokoonpano puhtaalla vedellä. Varo, ettet hankaa liikaa, sillä se voi aiheuttaa vaurioita.
Anna sekä moppikokoonpanon että mopin kuivua kokonaan puhdistuksen jälkeen. Kiinnitä sitten kokoonpano paikalleen ennen seuraavaa käyttökertaa.
Keskiosan harjan ja sivuharjan huolto
Irrota moppikokoonpano (kuva 6).
Avaa keskiosan kansi ja irrota keskiosan pyörivä harja (kuva 7).
Poista lika ja karvat keskiosan pyörivästä harjasta pitkäharjaksisella harjalla (kuva 8).
Irrota sivuharja ja poista siihen tarttuneet karvat (kuva 9).
Ajopyörän ja monisuuntaisen pyörän huolto
Poista ajopyörästä lika ja karvat pitkäharjaksisella harjalla.
Poista monisuuntaisesta pyörästä lika ja karvat pitkäharjaksisella harjalla.
Käsi, joka pitelee harjaa ja imuria.
Tunnistimien ja latausliitäntöjen puhdistaminen
On tärkeää puhdistaa robotin tunnistimet säännöllisesti. Pyyhi niistä pöly kuivalla liinalla tai pitkäharjaksisella harjalla (kuva 10).
Puhdista myös robotin latausliitännät säännöllisesti, mutta älä käytä märkää liinaa, sillä se voi aiheuttaa vaurioita. Pyyhi pöly latausliitännöistä kuivalla liinalla tai pitkäharjaksisella harjalla (kuva 11).
Vesisäiliön puhdistaminen
Tyhjennä ensin likainen vesi säiliöstä avaamalla kansi (kuvat 12 ja 13).
Avaa seuraavaksi puhtaan veden kansi ja lisää puhdasta vettä säiliöön asettamalla se hanan alle. On tärkeää tarkkailla säiliön vesimäärää samalla, kun siihen lisätään puhdasta vettä, jotta se ei vuotaisi yli (kuva 14).
Jos vesisäiliö on puhdistettava, avaa sivusalvat ja irrota puhtaan veden säiliö. Poista lika pyyhkimällä säiliö liinalla tai huuhtelemalla se puhtaalla vedellä. Älä hankaa säiliötä voimakkaasti harjalla, sillä se voi vaurioittaa säiliötä ja vaikuttaa käyttöön (kuvat 15 ja 16).
Telakointiaseman puhdistaminen
Puhdista telakointiaseman ramppi nostamalla sen molemmilla puolilla olevat pyöreät soljet ja irrottamalla osat. Kokoa ramppi puhdistuksen jälkeen painamalla se alas.
Poista kumiharja telakointiasemasta ja huuhtele siitä lika pois.
Huomautus: Anna telakointiaseman rampin, kumiharjan ja sisäpinnan kuivua riittävästi puhdistuksen jälkeen, ennen kuin taas kokoat osat.
Mallit XU7100, XU3100 ja XU3110, joissa on automaattinen tyhjennysasema: kun pölypussi on täynnä, voit vaihtaa sen uuteen automaattisessa tyhjennysasemassa.
Katso robotin mallikohtaiset huolto-ohjeet alla olevasta videosta.
Jos nämä ohjeet eivät ratkaise ongelmaa, ota meihin yhteyttä.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja:XU2000/20 , XU2100/10 , XU2100/20 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›