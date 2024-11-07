Miten Philips HomeRun -robottipölynimuri puhdistetaan?

Huuhtele pölysäiliö ja suodatin puhtaalla vedellä ja ravistele sitten niihin jääneet vesipisarat pois (kuva 4). Huomautus: Anna pölysäiliön ja suodattimen kuivua kokonaan puhdistuksen jälkeen (kuva 5). Älä käytä kuumaa vettä tai pesuaineita.