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Miten ja milloin Philips HomeRun -robottipölynimurin pölypussi on vaihdettava?

Alla olevasta artikkelista voit lukea, milloin ja miten Philips HomeRun -robotti-imurin ja -mopin mallien XU7100, XU2100 ja XU3100 pölypussit vaihdetaan.

HomeRun-mallit

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: XU5100/20, XU2100/10, XU2100/20. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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