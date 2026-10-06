Philipsin asiakastuki Miten ja milloin Philips HomeRun -robottipölynimurin pölypussi on vaihdettava?

Alla olevasta artikkelista voit lukea, milloin ja miten Philips HomeRun -robotti-imurin ja -mopin mallien XU7100, XU2100 ja XU3100 pölypussit vaihdetaan.

Milloin pölypussi on vaihdettava Philips HomeRun -robotti-imuri- ja moppimalleissa XU7100 ja XU3100 on automaattinen tyhjennysasema. Puhdistuksen jälkeen robotin pölysäiliö tyhjennetään automaattisesti tyhjennysaseman roskapussiin.



Roskapussia voi käyttää jopa 30 päivää, ennen kuin se on vaihdettava. Tämä riippuu kodistasi, lemmikkien määrästä ja siitä, kuinka usein siivoat.



Huomautus: Philips HomeRun -sovelluksessa voit määrittää automaattisen tyhjennystoiminnon asetukset, kuten pölysäiliön tyhjennysvälin. Voit tehdä tämän napauttamalla päävalikkoa (3 vaakapalkkia) ja valitsemalla Autom. tyhjennyksen asetukset.

Voit tilata uusia pölypusseja napauttamalla päävalikkoa (3 vaakapalkkia) ja valitsemalla Etsi lisätarvikkeita. Löydät XU7100-sarjan XV1472-vaihtopölypussit ja XU3100-ja XU2100-sarjojen FC8022-vaihtopölypussit myös verkkosivuiltamme. Pölypussin vaihtaminen (XU7100) Alla olevat tiedot koskevat vain 7100-mallia. Avaa automaattisen tyhjennysaseman kansi. Vedä pölypussi ulos automaattisesta tyhjennysasemasta ja hävitä se (katso kuva A). Aseta uusi pölypussi automaattiseen tyhjennysasemaan liu'uttamalla pahviosa asemassa näkyvään kohtaan (katso kuva B). Huomautus : Vaihtopölypussin mallinumero on XV1472.



Katso alla olevasta videosta, miten pölypussi vaihdetaan. Pölypussin vaihtaminen (XU5100) Alla olevat tiedot koskevat XU5100-malleja. Kun aseman keskellä oleva oranssi merkkivalo vilkkuu, se tarkoittaa, että pölypussi on täynnä, sitä ei ole asetettu tai se ei ole kunnolla paikallaan. Avaa aseman kansi. (Katso kuva A) Paina vapautuspainiketta ja työnnä pussin pidike sivuun. (Katso kuva B.) Poista pölypussi. (Katso kuva C.) Hävitä käytetty pölypussi (katso kuva D) Liu'uta uuden pölypussin pahviosa pussin pidikkeeseen. (Katso kuva E.) Työnnä pussin pidike takaisin pystyasentoon siten, että kuulet napsahduksen. (Katso kuva F.) Sulje aseman kansi. Huomautus: Vaihtopölypussin mallinumero on FC8022. Jos nämä ohjeet eivät ratkaise ongelmaa, ota meihin yhteyttä. Pölypussin vaihtaminen (XU3100, 3110 ja 2100) Alla olevat tiedot koskevat XU3100-, XU3110- ja XU2100-malleja.



Kun automaattisen tyhjennysaseman oranssi merkkivalo vilkkuu pölypussin täyttymisen merkiksi: Avaa automaattisen tyhjennysaseman kansi (katso kuva A). Paina vapautuspainiketta ja työnnä pussin pidike sivuun. (Katso kuva B.) Irrota ja hävitä pölypussi (katso kuva C). Liu'uta pölypussin pahviosa pussin pidikkeeseen (katso kuva D). Työnnä pussin pidike takaisin pystyasentoon, kunnes kuulet naksahduksen. Sulje sitten automaattisen tyhjennysaseman kansi (katso kuva E). Huomautus: Vaihtopölypussin mallinumero on FC8022.



Katso alla olevasta videosta, miten pölypussi vaihdetaan.



Jos nämä ohjeet eivät ratkaise ongelmaa, ota meihin yhteyttä.