Voiko Philips HomeRun -robottipölynimurin vesisäiliön pestä astianpesukoneessa?

Philips HomeRun -robotti-imurin ja -mopin vesisäiliötä ei voi pestä astianpesukoneessa, mutta voit lukea säiliön puhdistusohjeet artikkelistamme.
Alla olevat tiedot koskevat 7000-sarjan malleja.
Paina vesisäiliön vapautuspainiketta ja liu'uta vesisäiliö ulos robotista (katso alla oleva kuva).
Avaa vesisäiliön korkki.
Huuhtele vesisäiliön ulkopuoli vedellä ja kuivaa säiliö puhtaalla, kuivalla liinalla.
Alla olevista videoista löydät huolto-ohjeet omalle robottimallillesi.
Alla olevat tiedot koskevat 3000-sarjan malleja.
Paina vesisäiliön vapautuspainiketta ja vedä vesisäiliö ulos robotista (katso kuva A).
Irrota pölysäiliö vesisäiliöstä (katso kuva B).
Huuhtele vesisäiliö vesijohtovedellä ja kuivaa säiliön ulkopuoli liinalla (katso kuva C). Huomautus: Älä käytä puhdistusaineita.
Älä sulje vesisäiliötä vielä korkilla, vaan anna sen sisäpuolen kuivua huoneilmassa.
Aseta pölysäiliö takaisin vesisäiliöön (katso kuva D).
Täytä vesisäiliö ja aseta se takaisin paikalleen (katso kuva E).
Huomautus: Varmista, että vesisäiliön ulkopuoli on kuiva, äläkä käytä puhdistusaineita.
Katso oman robottimallisi huolto-ohjeet alla olevista videoista. Jos ongelma ei ratkennut, ota meihin yhteyttä.
Koska 2000- ja 2100-sarjojen vesisäiliöt ovat hieman erilaiset, katso alta malliasi koskevat vaiheet. Seuraavat vaiheet koskevat XU2000-mallin vesisäiliön puhdistamista:
Paina vesisäiliön vapautuspainiketta ja vedä vesisäiliö ulos robotista (katso kuva 1A).
Irrota pölysäiliö vesisäiliöstä (katso kuva 1B).
Huuhtele vesisäiliö vesijohtovedellä ja kuivaa säiliön ulkopuoli liinalla (katso kuva 1C). Huomautus: Älä käytä puhdistusaineita.
Älä sulje vesisäiliötä vielä korkilla, vaan anna sen sisäpuolen kuivua huoneilmassa.
Aseta pölysäiliö takaisin vesisäiliöön (katso kuva 1D).
Täytä vesisäiliö ja aseta se takaisin paikalleen (katso kuva 1E).
Huomautus: Varmista, että vesisäiliön ulkopuoli on kuiva, äläkä käytä puhdistusaineita.
Alla olevista videoista löydät huolto-ohjeet omalle robottimallillesi.
Seuraavat vaiheet koskevat mallin XU2100 (asemalla) vesisäiliön puhdistamista.
Paina vesisäiliön vapautuspainiketta ja vedä vesisäiliö ulos robotista (katso kuva 2A).
Avaa vesisäiliön kansi. (Katso kuva 2B).
Huuhtele vesisäiliö vesijohtovedellä ja kuivaa säiliön ulkopuoli liinalla (katso kuva 2C-2D-2E). Huomautus: Älä käytä puhdistusaineita.
Älä sulje vesisäiliötä vielä korkilla, vaan anna sen sisäpuolen kuivua huoneilmassa.
Täytä vesisäiliö ja aseta se takaisin paikalleen (katso kuva 2F).
Alla olevat tiedot koskevat 6000-sarjan malleja.
Tyhjennä ensin likainen vesi säiliöstä avaamalla kansi.
Avaa seuraavaksi puhtaan veden kansi ja lisää puhdasta vettä säiliöön asettamalla se hanan alle. Tarkkaile veden määrää, jotta säiliö ei vuotaisi yli.
Jos vesisäiliö on puhdistettava, avaa sivusalvat ja irrota puhtaan veden säiliö. Huuhtele lika pinnalta puhtaalla vedellä tai pyyhi se liinalla, mutta älä hankaa pintaa harjalla, jotta se ei vaurioidu.
Puhdista lopuksi likaisen veden säiliön sisäpuoli harjalla tai huuhtelemalla se vedellä.
Jos ongelma ei ratkennut, ota meihin yhteyttä.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja:XU2000/20, XU2100/10, XU2100/20. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›