Voiko Philips HomeRun -robottipölynimurin vesisäiliön pestä astianpesukoneessa?

Avaa seuraavaksi puhtaan veden kansi ja lisää puhdasta vettä säiliöön asettamalla se hanan alle. Tarkkaile veden määrää, jotta säiliö ei vuotaisi yli.

Avaa seuraavaksi puhtaan veden kansi ja lisää puhdasta vettä säiliöön asettamalla se hanan alle. Tarkkaile veden määrää, jotta säiliö ei vuotaisi yli.

Avaa seuraavaksi puhtaan veden kansi ja lisää puhdasta vettä säiliöön asettamalla se hanan alle. Tarkkaile veden määrää, jotta säiliö ei vuotaisi yli.

Avaa seuraavaksi puhtaan veden kansi ja lisää puhdasta vettä säiliöön asettamalla se hanan alle. Tarkkaile veden määrää, jotta säiliö ei vuotaisi yli.

Avaa seuraavaksi puhtaan veden kansi ja lisää puhdasta vettä säiliöön asettamalla se hanan alle. Tarkkaile veden määrää, jotta säiliö ei vuotaisi yli.

Avaa seuraavaksi puhtaan veden kansi ja lisää puhdasta vettä säiliöön asettamalla se hanan alle. Tarkkaile veden määrää, jotta säiliö ei vuotaisi yli.

Avaa seuraavaksi puhtaan veden kansi ja lisää puhdasta vettä säiliöön asettamalla se hanan alle. Tarkkaile veden määrää, jotta säiliö ei vuotaisi yli.