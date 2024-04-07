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Philipsin asiakastuki

Voiko Philips HomeRun -robottipölynimurin vesisäiliön pestä astianpesukoneessa?

Philips HomeRun -robotti-imurin ja -mopin vesisäiliötä ei voi pestä astianpesukoneessa, mutta voit lukea säiliön puhdistusohjeet artikkelistamme.

HomeRun-mallit

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: XU2000/20, XU2100/10, XU2100/20. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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