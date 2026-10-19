Pizza- tai leipätaikinan vaivaaminen Philips-pastakoneella
Lue seuraava artikkeli, jos haluat lisätietoja siitä, miten voit vaivata esimerkiksi pizza- tai leipätaikinaa Philips-pastakoneella.
Kytke pastakoneeseen virta. Valitse joko tavallisen pastan, munapastan tai makupastan ohjelma, kun käytät automaattisella punnitustekniikalla varustettua pastakonetta (ohjelmalla ei ole väliä, koska et tule seuraamaan annettua nestemäärää).
Laita kaikki kuivat ainekset sekoitusastiaan ja sulje kansi.
Kaada nestemäiset ainekset hitaasti astiaan kannen aukkojen myötäisesti. Huomautus: jos käytät automaattisella punnitustekniikalla varustettua laitetta, älä seuraa näytöllä olevaa laskettua vesimäärää, vaan noudata omaa reseptiäsi.
Anna pastakoneen vaivata taikinaa 3 minuutin ajan näytön ajastimen mukaisesti. Kun ajastimen aika on 00:00, pysäytä pastakone painamalla käynnistyspainiketta tai virtapainiketta.
Irrota pistoke pistorasiasta ja poista taikina sekoitusastiasta. Anna taikinan kohota ja jatka tavalliseen tapaan.
Huomautus:
Älä jätä pastakonetta valvomatta vaivaamisen aikana äläkä käytä puristustoimintoa.
Irrota pistoke pistorasiasta aina ennen käden työntämistä sekoitusastiaan.
Seuraavista videoista voit myös katsoa pizza- ja leipätaikinan esimerkkireseptejä. Ota meihin yhteyttä, jos nämä vaiheet ja videot eivät auttaneet sinua saavuttamaan parasta mahdollista taikinatulosta.
250 g vehnäjauhoja 25 g oliiviöljyä ½ tl sokeria ½ tl suolaa ½ pakettia kuivahiivaa 140 ml lämmintä vettä
500 g täysjyvävehnäjauhoja 20 g kuivahiivaa 1 tl suolaa 1,5 tl leipämaustetta 350 ml haaleaa vettä (valinnaisesti: 20–40 g siemeniä, kuten auringonkukan- tai kurpitsansiemeniä) Kypsennysaika: noin 45–60 minuuttia 180 °C:ssa
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja:HR2665/93, HR2665/96, HR2660/00.