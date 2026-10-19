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Pizza- tai leipätaikinan vaivaaminen Philips-pastakoneella

Lue seuraava artikkeli, jos haluat lisätietoja siitä, miten voit vaivata esimerkiksi pizza- tai leipätaikinaa Philips-pastakoneella.

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: HR2665/93, HR2665/96, HR2660/00.

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