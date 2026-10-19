Philipsin asiakastuki Pizza- tai leipätaikinan vaivaaminen Philips-pastakoneella

Lue seuraava artikkeli, jos haluat lisätietoja siitä, miten voit vaivata esimerkiksi pizza- tai leipätaikinaa Philips-pastakoneella.

Taikinan vaivaaminen: Kytke pastakoneeseen virta. Valitse joko tavallisen pastan, munapastan tai makupastan ohjelma, kun käytät automaattisella punnitustekniikalla varustettua pastakonetta (ohjelmalla ei ole väliä, koska et tule seuraamaan annettua nestemäärää). Laita kaikki kuivat ainekset sekoitusastiaan ja sulje kansi. Aloita vaivaaminen painamalla käynnistyspainiketta. Kaada nestemäiset ainekset hitaasti astiaan kannen aukkojen myötäisesti. Huomautus: jos käytät automaattisella punnitustekniikalla varustettua laitetta, älä seuraa näytöllä olevaa laskettua vesimäärää, vaan noudata omaa reseptiäsi. Anna pastakoneen vaivata taikinaa 3 minuutin ajan näytön ajastimen mukaisesti. Kun ajastimen aika on 00:00, pysäytä pastakone painamalla käynnistyspainiketta tai virtapainiketta. Irrota pistoke pistorasiasta ja poista taikina sekoitusastiasta. Anna taikinan kohota ja jatka tavalliseen tapaan.

Huomautus: Älä jätä pastakonetta valvomatta vaivaamisen aikana äläkä käytä puristustoimintoa.

Irrota pistoke pistorasiasta aina ennen käden työntämistä sekoitusastiaan.



Seuraavista videoista voit myös katsoa pizza- ja leipätaikinan esimerkkireseptejä. Ota meihin yhteyttä, jos nämä vaiheet ja videot eivät auttaneet sinua saavuttamaan parasta mahdollista taikinatulosta. Seuraavista videoista voit myös katsoa pizza- ja leipätaikinan esimerkkireseptejä. Ota meihin yhteyttä, jos nämä vaiheet ja videot eivät auttaneet sinua saavuttamaan parasta mahdollista taikinatulosta. Pizzataikinan esimerkkiresepti: 250 g vehnäjauhoja

25 g oliiviöljyä

½ tl sokeria

½ tl suolaa

½ pakettia kuivahiivaa

140 ml lämmintä vettä Leipätaikinan esimerkkiresepti: 500 g täysjyvävehnäjauhoja

20 g kuivahiivaa

1 tl suolaa

1,5 tl leipämaustetta

350 ml haaleaa vettä

(valinnaisesti: 20–40 g siemeniä, kuten auringonkukan- tai kurpitsansiemeniä)

Kypsennysaika: noin 45–60 minuuttia 180 °C:ssa