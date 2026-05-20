Philipsin asiakastuki Philips-tornituuletin ei käynnisty/sammu

Jos Philips-tornituuletin ei käynnisty tai sammu tai sen tilaa ei voi vaihtaa, tutustu seuraaviin mahdollisiin syihin ja ratkaisuihin.

Ei käynnisty Varmista, että olet liittänyt laitteen pistorasiaan oikein, tai kokeile toista pistorasiaa. Ajastin on asetettu Off-tilaan (vain CX1210, CX1220) Alla olevat tiedot koskevat vain CX1210- ja CX1220-malleja.



Tarkista, onko valitsin OFF-asennossa (kuvassa A osoitetulla tavalla) ajastintoimintoa varten. Jos näin on, tuuletin ei käynnisty, kun tuulettimen nopeuspainiketta painetaan. Käynnistä Philips-tuuletin kääntämällä valitsin ON-asentoon ja valitse haluamasi tuulettimen nopeus painamalla (kuvassa B osoitetulla tavalla). Jos laite ei edelleenkään toimi, ota meihin yhteyttä.