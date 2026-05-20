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Philipsin asiakastuki

Philips-tornituuletin ei käynnisty/sammu

Jos Philips-tornituuletin ei käynnisty tai sammu tai sen tilaa ei voi vaihtaa, tutustu seuraaviin mahdollisiin syihin ja ratkaisuihin.

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: CX1030/00, CX1030/01, CX5550/01. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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