2 vuoden takuu
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: CX1030/00, CX1030/01, CX5550/01. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›
Philips-tuuletin on liian äänekäs
Philips-tuulettimen etusäleikkö on likainen
Philips-tuulettimesta tulee outoa hajua
Philips-tornituuletin ei käynnisty/sammu
Philips-tornituulettimen ilmavirta on heikko
Philips-tuulettimesta kuuluu epätavallista ääntä oskilloinnin aikana
Philips-tornituuletin sammuu yhtäkkiä
Philips-tornituulettimen alaosa huojuu tai tärisee