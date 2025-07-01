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Miten peruutan OneBlade Club -vaihtoteräsopimuksen?
Voit peruuttaa vaihtoterien tilaussopimuksen milloin tahansa kirjautumalla tilillesi. Voit hallita OneBlade Club -tilaustasi napsauttamalla asuinmaatasi (Google Chrome toimii parhaiten):ItävaltaBelgiaTšekkiRanskaSaksaItaliaAlankomaatPortugaliRomaniaEspanjaRuotsiYhdistynyt kuningaskuntaYhdysvallat
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: QP6652/35 , QP6506/15 , QP6542/19 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›
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Mistä tiedän, onko Philips OneBlade ladattu täyteen?
Mikä on OneBlade Club -vaihtoteräsopimus?
Mitkä laitteet voi yhdistää Philips OneBlade -sovellukseen?
Miten OneBladea käytetään vartalokarvoille?
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