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Philipsin asiakastuki

Miten peruutan OneBlade Club -vaihtoteräsopimuksen?

Voit peruuttaa vaihtoterien tilaussopimuksen milloin tahansa kirjautumalla tilillesi. Voit hallita OneBlade Club -tilaustasi napsauttamalla asuinmaatasi (Google Chrome toimii parhaiten):

Itävalta
Belgia
Tšekki
Ranska
Saksa
Italia
Alankomaat
Portugali
Romania
Espanja
Ruotsi
Yhdistynyt kuningaskunta
Yhdysvallat

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: QP6652/35 , QP6506/15 , QP6542/19 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

Usein kysytyt kysymykset

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