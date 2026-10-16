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Philipsin asiakastuki

Ovatko Philips Avent -tuttipullotuotteet keskenään yhteensopivia?

Katso alla olevista tiedoista, mitkä Philips Avent -tuttipullot ja -tutit ovat yhteensopivia keskenään.

Seuraavissa 4 kohdassa on kaikki tarvittavat tiedot Philips Avent -tuotteiden yhteensopivuudesta:

  • Natural ja Natural Response 

  • Lasinen Natural 

  • Ehkäisee koliikkia 

  • AirFree-venttiili.

Kussakin kohdassa näkyy eri tuotteiden yhdistelmä ja valintamerkki tai rasti, joka ilmaisee, onko kyseinen yhdistelmä yhteensopiva.

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: SCY903/71, SCY906/11, SCY903/01. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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