Ovatko Philips Avent -tuttipullotuotteet keskenään yhteensopivia?

Alla olevassa kuvassa näkyy, mitkä Philips Avent -tuotteet ovat yhteensopivia Natural- ja Natural Response -pullojen, -kierrerenkaiden ja -tuttien kanssa.



Vinkkejä Philips Avent Natural- ja Natural Response -tuotteiden käyttöön:

Samaa kierrerengasta myydään sekä Natural- että Natural Response -pullojen kanssa. Kierrerenkaita voi siis käyttää molemmissa.