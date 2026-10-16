2 vuoden takuu
Katso alla olevista tiedoista, mitkä Philips Avent -tuttipullot ja -tutit ovat yhteensopivia keskenään.
Seuraavissa 4 kohdassa on kaikki tarvittavat tiedot Philips Avent -tuotteiden yhteensopivuudesta:
Natural ja Natural Response
Lasinen Natural
Ehkäisee koliikkia
AirFree-venttiili.
Kussakin kohdassa näkyy eri tuotteiden yhdistelmä ja valintamerkki tai rasti, joka ilmaisee, onko kyseinen yhdistelmä yhteensopiva.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: SCY903/71, SCY906/11, SCY903/01. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›
Onko värjäytyneiden Philips Avent -tuotteiden osien käyttö turvallista?
Miten valmistelen Philips Avent -pullon ja -tutin ensimmäistä käyttökertaa varten?
Miksi Natural Response -tuttipakkauksissa ei ole ikämerkintää?
Miten alkuperäinen Natural-tutti tai koliikkia ehkäisevä tutti eroaa Natural Response -tutista?
Miten kokoan Natural Response -pullon ja -tutin?
Sopivatko Philips Avent -pullot pakastimeen?
Ovatko Philips Avent -tuttipullotuotteet keskenään yhteensopivia?
Voinko antaa vauvalle paksua ruokaa Natural Response -tutilla?
Miten osaan erottaa Natural- ja Natural Response -tutit toisistaan?
Miksi vauvani ei suostu syömään Natural Response -tutista?
Mikä Natural Response -tutti sopii vauvalleni parhaiten?