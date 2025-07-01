Miten yhdistän laitteeni Philips Avent Baby Monitor+ -sovellukseen?

Baby Monitor+ -sovellus on yhteensopiva Applen iPhone-puhelimien kanssa, joiden käyttöjärjestelmäversio on vähintään iOS 13, ja Android-puhelimien kanssa, joiden käyttöjärjestelmäversio on vähintään Android 6.



Laitteen yhdistäminen Baby Monitor+ -sovellukseen

Kun määrität laitetta Baby Monitor+ -sovelluksella, sovellus pyytää sinua muodostamaan yhteyden Wi-Fi-verkkoon.