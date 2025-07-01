2 vuoden takuu
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: SCD643/26.
Miten yhdistän laitteeni Philips Avent Baby Monitor+ -sovellukseen?
Miksi yhdistettävä Philips Avent -vauvakamera tuntuu lämpimältä?
Kuinka turvassa yhdistettävän vauvakamerani tiedot ovat?
Miten muodostan yhteyden yhdistettävään Philips Avent -vauvakameraan?
Miksi minun on luotava tili Philips Avent Baby Monitor+ -sovelluksessa?
Miten nollaan yhdistettävän Philips Avent -vauvakameran?
Mitä tarvitsee tehdä, ennen kuin hävitän yhdistettävän vauvakameran?
Miten muutan äänen- ja liikkeentunnistuksen herkkyysasetuksia?
Voiko kamerallisen itkuhälyttimen yhdistää toisen itkuhälyttimen vanhemman yksikköön?