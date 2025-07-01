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Philipsin asiakastuki

Miten yhdistän laitteeni Philips Avent Baby Monitor+ -sovellukseen?

Lue seuraavat ohjeet, jos haluat tietää, mitkä laitteet ovat yhteensopivia Philips Avent Baby Monitor+ -sovelluksen kanssa.

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: SCD643/26.

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