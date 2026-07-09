Voiko Philips OneBladen ladata millä tahansa USB-sovittimella?

Lataa OneBlade turvallisesti ja tehokkaasti varmistamalla, että USB-sovitin täyttää seuraavat vaatimukset:

Tulojännite: 100–240 V

Lähtöjännite: 5 V

Lähtöteho: vähintään 1 A.

Jos aiot ladata OneBladen hyvin kosteassa ympäristössä (esimerkiksi kylpyhuoneessa), käytä aina roiskesuojattuja (IPX4*) sovittimia.

Nämä tekniset tiedot löytyvät itse sovittimesta (katso alla oleva esimerkki) tai sovittimen mukana toimitetuista ohjeista.

*Vinkki: IPX4-luokan X-kirjain on paikkamerkki, jonka tilalla sovittimen kuvauksessa voi näkyä numero (esimerkiksi IP24 tai IP44). Jos IP-kohdan jälkeen näkyvä toinen numero on 4, sovitin on luokiteltu roisketiiviiksi.