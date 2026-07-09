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Philipsin asiakastuki

Voiko Philips OneBladen ladata millä tahansa USB-sovittimella?

Ei. Philips OneBladen voi kytkeä pistorasiaan vain sellaisella USB-sovittimella, joka täyttää tietyt vaatimukset. Vääränlaisen sovittimen käyttäminen voi vahingoittaa laitetta.

Lisätietoja on alla.

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: QP1924/24 , QP1424/65 , QP1324/20 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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