Natural Response -tutti toimii rinnan tavoin, jotta vauva voi juoda, niellä ja hengittää luonnollisen rytminsä mukaan. Aivan kuten vauvasi tekisi rintaruokinnassa. Maito virtaa tutista vain, kun vauva juo aktiivisesti. Natural Response -tutti ei vuoda. Vauvasi hallitsee aina itse virtausta, ja hän voi syödä ja pitää taukoja silloin, kun haluaa. Riippumatta siitä, imetätkö luonnollisesti vai pulloruokitko, Natural Response -tutin avulla voit vaihdella kahden eri ruokintatavan välillä.

AirFree-venttiilin kanssa maito pysyy tutissa, eikä tutti täyty ilmalla. Venttiili tuo lisämukavuutta ruokintaan, ja se on suunniteltu auttamaan koliikin ja refluksin kaltaisiin yleisiin vaivoihin.

Voi kulua muutama kerta, ennen kuin vauva tottuu Natural Response -tuttiin. Älä siis lannistu, jos vauvasi kieltäytyy tutista muutaman kokeilun jälkeen. Voi mennä 2–3 yrityskertaa, ennen kuin vauva sopeutuu tuttiin. Näin voi käydä erityisesti vapaasti virtaavista tuttipulloista pois siirryttäessä.