2 vuoden takuu
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: SCY903/71, SCY960/03, SCY903/01. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›
Onko värjäytyneiden Philips Avent -tuotteiden osien käyttö turvallista?
Miten valmistelen Philips Avent -pullon ja -tutin ensimmäistä käyttökertaa varten?
Miten osaan erottaa Natural- ja Natural Response -tutit toisistaan?
Voinko antaa vauvalle paksua ruokaa Natural Response -tutilla?
Miten kokoan Natural Response -pullon ja -tutin?
Voinko käyttää Natural-tuttipulloissa Natural Response -tutteja?
Sopivatko Philips Avent -pullot pakastimeen?
Miten alkuperäinen Natural-tutti tai koliikkia ehkäisevä tutti eroaa Natural Response -tutista?
Miksi Natural Response -tuttipakkauksissa ei ole ikämerkintää?
Mikä Natural Response -tutti sopii vauvalleni parhaiten?
Miksi vauvani ei suostu syömään Natural Response -tutista?
Ovatko Philips Avent -tuttipullotuotteet keskenään yhteensopivia?
Mitä hyötyä Natural Response -tutista on?