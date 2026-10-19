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Philipsin asiakastuki

Miten käytän sähkökäyttöistä puettavaa Philips Avent -rintapumppua?

Philipsin sähkökäyttöisen puettavan rintapumpun oikeanlainen asennus ja käyttö on tärkeää, jotta pumppaus on turvallista ja miellyttävää ja maidontulo tehokasta.

Kätevien työkalujemme ja opasvideoidemme avulla opit tekemään kaikkea kokoamisesta pumppaamiseen, puhdistamiseen ja oikean koon valitsemiseen.

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: SCF543/11, SCD553/11, SCF531/11. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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