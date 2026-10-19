2 vuoden takuu
Philipsin sähkökäyttöisen puettavan rintapumpun oikeanlainen asennus ja käyttö on tärkeää, jotta pumppaus on turvallista ja miellyttävää ja maidontulo tehokasta.
Kätevien työkalujemme ja opasvideoidemme avulla opit tekemään kaikkea kokoamisesta pumppaamiseen, puhdistamiseen ja oikean koon valitsemiseen.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: SCF543/11, SCD553/11, SCF531/11. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›
Voiko sähkökäyttöistä kahden rinnan rintapumppua käyttää yhden rinnan pumppuna?
Miten lämmitän rintamaitoa?
Miten Philips Avent -rintapumppu puhdistetaan ja desinfioidaan?
Kuinka usein rintapumpun osia on vaihdettava?
Miten pumpattua rintamaitoa säilytetään?
Voinko pumpata, kun puettava rintapumppu on liitetty virtalähteeseen?
Voinko pumpata toisella puolella ja imettää toisella?
Miten voin estää maidon läikkymisen puettavasta Philips Avent -rintapumpusta?
Voinko mukauttaa letkujen pituutta leikkaamalla?
Milloin rintapumppu kannattaa ostaa?
Miten sähkökäyttöinen Philips Avent -rintapumppu ladataan?
Saanko enemmän maitoa käyttämällä suurempaa imutehoa?
Miksi puettavan rintapumpun kuppi huurtuu ja voiko sen estää?
Kuinka kauan pumppaamista tulee jatkaa? Milloin pumppaaminen pitäisi lopettaa?
Millaiset rintaliivit sopivat käytettäväksi sähkökäyttöisen Philips Avent -rintapumpun kanssa?
Miksi pumpun näytön valo himmenee tai sammuu?
Voinko käyttää puettavan rintapumpun kuppeja muiden Philips-rintapumppujen kanssa?
Mikä on sähkökäyttöisen Philips Avent -rintapumpun suurin imuteho?
Miten käytän sähkökäyttöistä puettavaa Philips Avent -rintapumppua?
Miten valitsen oikean kokoisen rintasuojan tai sisäkkeen?
Mitä hyötyä puettavasta pumpusta on?