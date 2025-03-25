Miten voin estää maidon läikkymisen puettavasta Philips Avent -rintapumpusta?

2 vuoden takuu
Rintapumpusta saattaa läikkyä maitoa, jos rintasuojus on kiinnitetty kuppiin väärin. Rintasuojuksen ja kupin välisen liitännän on oltava täysin suljettu ja tiivis.
Varmista kokoamisen aikana, että rintasuojuksen reunat on kääritty kokonaan keräyskupin reunojen päälle.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: SCF543/11, SCD553/11, SCF531/11. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›
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