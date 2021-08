Tehosekoitin on tehokkaampi kuin sauvasekoitin, ja yleensä ainesten sekoittaminen tehosekoittimeen on nopeampaa kuin sauvasekoittimella. Suuremmat määrät voidaan myös sekoittaa tehokkaammin tehosekoittimessa. Usein sekoittimissa on useita asetuksia, joiden avulla jään ja muiden kovien ainesten murskaaminen käy helposti.

Sauvasekoitin on tehokas, jos haluat sekoittaa kastikkeita, wokki-mausteseoksia tai vaikkapa keittoja suoraan kattilassa. Sauvasekoittimella voit sekoittaa kaikki ainekset suoraan purkissa tai kulhossa, jossa haluat säilyttää ne. Näin voit sekoittaa, sulkea ja varastoida ne hetkessä.