Jos lapsellasi on ruoka-aineallergia, kehon immuunijärjestelmä luulee virheellisesti tiettyjen ruokien olevan haitallisia. Allerginen reaktio ruoka-aineelle voi aiheuttaa monenlaisia oireita.

Noin 2–5 % lapsista on herkkiä tietyille ruoka-aineille, mutta tätä suurempi joukko vanhempia epäilee, että jokin ruoka-aine aiheuttaa heidän vauvalleen tai pikkulapselleen oireita. Ruoka-aineet, jotka yleisimmin aiheuttavat oireita, ovat: maito, kananmunat, soija, kala, vehnä ja pähkinät. Monien lasten ruoka-aineallergiat helpottavat noin 12 kuukauden iässä, joten on tärkeää, että lapsen tilaa seurataan tarkasti. Näin varmistetaan, että erityisruokavaliota ei noudateta pitempään kuin on tarpeen.