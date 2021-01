Tärkeintä on, että ruoka on vaihtelevaa ja mielenkiintoista. Tarjoa uutta ruokaa lapselle ensin pieninä annoksina. Tavoitteena on maistaa muutama suupala, ei tyhjentää koko lautasta. Varaudu siihen, että joudut tarjoamaan uutta ruokaa useita kertoja, ennen kuin se alkaa maistua lapselle. Tämä on melko tavallista, joten älä luovuta liian pian. Tarjoa lapselle paljon sormiruokia, ja anna hänen aina itse päättää, milloin on syönyt tarpeeksi.