On erittäin harvinaista, että vauva on allerginen rintamaidolle. Jos sinusta kuitenkin tuntuu, että rintamaito on syynä vauvasi vaivoihin, voit kokeilla jättää tiettyjä ruoka-aineita pois ruokavaliostasi. Jos jätät pois esimerkiksi kalan, lihan, tiettyjä vihanneksia tai hedelmiä, voit yleensä korvata nämä saman ruoka-aineryhmän elementeillä. Jos kuitenkin jätät ruokavaliostasi pois maidon ja muut maitotuotteet, sinun on huolehdittava kalsiumlisän ottamisesta (1250–1350 mg kalsiumia päivittäin).

Keskustele tässäkin tapauksessa laillistetun ravitsemusterapeutin kanssa, jotta voit olla varma, että sinä ja lapsesi saatte ruokavaliostasi riittävästi ravintoaineita.