Hakuehdot

0

Ostoskori

Ostoskorissasi ei ole tällä hetkellä yhtään tuotetta.

    Parent using Premium 2-in-1 Warmer & Sterilizer
    arviot

    Avent 2-in-1 Warmer & Sterilizer Premium

    Yksi helppo rutiini ruokinnasta toiseen

    Ohjevähittäishinta

    Tuote ei ole enää saatavana
    Näytä kaikki mallit
    brand recommended by moms worldwide¹

    Meet our Philips Avent Premium 2-in-1 Warmer & Sterilizer

    Making it easy for everyone to help out

    We've taken the guesswork out of warming and sterilizing so all caregivers can easily help out. Whether you're a feed prep master or a first-time sterilizer, you'll feel confident every time.

    Fast, safe warming and sterilization. Every time

    Time for a feed? Our hospital-standard water bath warming better preserves milk proteins while the smart sensor prevents overheating. Time to clean up? Natural steam removes 99.9% of germs². Easy.

    Tuotteen vakiokuva Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta

    One multi-functional device

    Thorough, safe and fast – from start to finish

    The two most trusted technologies in one simple device. Hospital-standard water bath warming gently warms feeds in 3 minutes³. And steam eradicates 99.9% of bacteria², naturally.

    Preserves nutrients

    No guesswork. No overheating

    There's no risk of overheating or spoiling a feed thanks to the smart sensor. It automatically adjusts the warming time based on the bottle's starting temperature.

    Sterilizes multiple items

    Universally compatible

    Make the most of every sterilizing cycle by santizing bottles, pacifiers and accessories at the same time. It also works with most bottle brands.

    Käyttöohje Tuotelehtinen
    Ominaisuuskuva

    Lämpimät pullot kolmessa minuutissa yhdellä painalluksella*

    Ruoka-aika koittaa? Sairaalatason vesihaudelämmitys säilyttää maidon ravinteet tehokkuudesta tinkimättä. Ruokkipa vauvaa sinä tai joku muu, paras lämmitystekniikka varmistaa, että kaikki on valmista kolmessa minuutissa.*

    Ominaisuuskuva

    Tuhoaa 99,9 % bakteereista turvallisesti luonnollisella höyryllä

    Kun pullo pitää puhdistaa, luonnollinen höyry tuhoaa 99,9 % prosenttia bakteereista. Koska höyry tunnetusti ylettyy pienimpiinkin koloihin, se on täydellinen tapa steriloida vauvan pullo, tutti ja pienet lelut. Ja täysin ilman kemikaaleja.

    Ominaisuuskuva

    Toimii sairaalatason vesihaudelämmityksellä

    Lämmitä maitoa vesihauteella samaan tapaan kuin hoitajat sairaaloissa. Muihin tapoihin verrattuna se säilyttää vauvan immuunipuolustuksen rakentamiselle tärkeät maidon proteiinit tavallista paremmin. Hellävarainen ja nopea tekniikka auttaa edistämään vauvan tervettä kehitystä joka syöttökerralla.

    Ominaisuuskuva

    Maidon tasainen lämmittäminen estää kuumat kohdat

    Lämmitystekniikkamme suojaa vauvan terveelle kehitykselle olennaisia proteiineja lämmittämällä maidon tasaisesti. Vesihaudelämmityksen ansiosta maidon pilaavista kuumista kohdista ei tarvitse huolehtia. Sen sijaan vauvasi pääsee nauttimaan tasaisesti lämmitetystä ja ravintorikkaasta ruokinnasta joka kerta.

    Ominaisuuskuva

    Älytunnistin estää ylikuumentamisen

    Älytunnistin huolehtii yksityiskohdista puolestasi maidon alkulämpötilasta riippumatta. Se säätää lämmitysaikaa automaattisesti havaitsemalla maidon alkulämpötilan. Ei enää arvailua tai pelkoa ylikuumentamisesta.

    Person using the Pregnancy⁺ app on phone

    Supporting moms from Day 1 - Get the Pregnancy⁺ app

    Pregnancy⁺ helps you plan, learn and share the care from the start. With daily pregnancy, diet, exercise and labor information, and scan images reflecting baby’s development.

    Lataa sovellus skannaamalla QR-koodi
    lataa Apple Storesta lataa Google Play Storesta
    video banner

    Premium 2-in-1 Warmer & Sterilizer

    One simple routine. From one feed to the next

    Fast, safe and even warming combined with chemical-free sterilization that removes 99.9% ​of bacteria².

    Other warmers and sterilizers

    Vertaa

    Answers to your frequently asked questions

    Kuinka paljon vettä Avent-pullonlämmittimeen pitäisi lisätä?

    Onko Philips Avent -tuotteeni BPA- ja BPS-vapaa?

    Asiakaspalvelu ja -tuki

    Löydä apua tuotteen käyttöön hae käyttöoppaita katso parhaat vihjeet ja vinkit sekä löydä ratkaisuja ongelmatilanteisiin

    CustomerSupport

    Asiakastuen kotisivu

    Löydä kaikki asiakastuen aiheet ja paljon muuta

    MagnifyingGlass

    Etsi tuote

    Hae mallinumeron perusteella ja löydä tuotekohtaisia lisätietoja

    Clippin

    Osta varaosia ja lisätarvikkeita

    Löydä varaosia ja lisätarvikkeita tuotteeseesi

    2-in-1 Warmer & Sterilizer
    2-in-1 Warmer & Sterilizer

    Disclaimers

    ¹ Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
    ² 150ml/5oz of room temperature milk in Avent 9oz Natural bottle.
    ³ Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. The test results are provided by an independent test lab.
    * 150 ml huoneenlämpöistä maitoa Avent 9oz Natural -pullossa.

    Napsauttamalla linkkiä poistut viralliselta Philips Electronics Ltd:n ("Philips") verkkosivustolta. Kaikki tällä sivustolla mahdollisesti olevat linkit kolmansien osapuolten verkkosivustoille tarjotaan vain avuksesi, eivätkä ne millään tavalla edusta minkäänlaista yhteyttä tai tukea näillä linkitetyillä verkkosivustoilla annettuihin tietoihin. Philips ei anna minkäänlaisia väitteitä tai takuita kolmansien osapuolien verkkosivustoista tai niiden sisältämistä tiedoista.

    Ymmärrän

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Sivustomme sopii parhaiten uusimmille Microsoft Edge-, Google Chrome- ja Firefox-selaimille.