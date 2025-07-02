Lämpimät pullot kolmessa minuutissa yhdellä painalluksella*
Ruoka-aika koittaa? Sairaalatason vesihaudelämmitys säilyttää maidon ravinteet tehokkuudesta tinkimättä. Ruokkipa vauvaa sinä tai joku muu, paras lämmitystekniikka varmistaa, että kaikki on valmista kolmessa minuutissa.*
Tuhoaa 99,9 % bakteereista turvallisesti luonnollisella höyryllä
Kun pullo pitää puhdistaa, luonnollinen höyry tuhoaa 99,9 % prosenttia bakteereista. Koska höyry tunnetusti ylettyy pienimpiinkin koloihin, se on täydellinen tapa steriloida vauvan pullo, tutti ja pienet lelut. Ja täysin ilman kemikaaleja.
Toimii sairaalatason vesihaudelämmityksellä
Lämmitä maitoa vesihauteella samaan tapaan kuin hoitajat sairaaloissa. Muihin tapoihin verrattuna se säilyttää vauvan immuunipuolustuksen rakentamiselle tärkeät maidon proteiinit tavallista paremmin. Hellävarainen ja nopea tekniikka auttaa edistämään vauvan tervettä kehitystä joka syöttökerralla.
Maidon tasainen lämmittäminen estää kuumat kohdat
Lämmitystekniikkamme suojaa vauvan terveelle kehitykselle olennaisia proteiineja lämmittämällä maidon tasaisesti. Vesihaudelämmityksen ansiosta maidon pilaavista kuumista kohdista ei tarvitse huolehtia. Sen sijaan vauvasi pääsee nauttimaan tasaisesti lämmitetystä ja ravintorikkaasta ruokinnasta joka kerta.
Älytunnistin estää ylikuumentamisen
Älytunnistin huolehtii yksityiskohdista puolestasi maidon alkulämpötilasta riippumatta. Se säätää lämmitysaikaa automaattisesti havaitsemalla maidon alkulämpötilan. Ei enää arvailua tai pelkoa ylikuumentamisesta.
Premium 2-in-1 Warmer & Sterilizer
One simple routine. From one feed to the next
Fast, safe and even warming combined with chemical-free sterilization that removes 99.9% of bacteria².
¹Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
²150ml/5oz of room temperature milk in Avent 9oz Natural bottle.
³Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. The test results are provided by an independent test lab.
*150 ml huoneenlämpöistä maitoa Avent 9oz Natural -pullossa.
