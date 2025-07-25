Terät tarjoavat voimaa ja tarkkuutta ajon aikana ja pysyvät terävinä ilman teräöljyä.
Viimeistele tyylisi helposti ja tarkasti
Monipuolista muotoilua kaikkiin trimmaustarpeisiin
Saat kaiken tarvitsemasi samassa laitteessa. Siisti ja muotoile partakarvat, leikkaa hiukset ja ajele vartalokarvat mukavasti Philipsin All-in-One-trimmerillä. Voit käsitellä sekä kasvot, hiukset että vartalon.
Tarkka ja tasainen jälki
Premium-ohjauskammassa on 11 pituusasetusta 0,2 millimetrin välein, ja se tarjoaa parasta mahdollista tarkkuutta, jotta saat täydellisen pituisen lopputuloksen.
Mukautuu partaasi BeardSense-tekniikan avulla
Trimmeri lukee parran tiheyden 125 kertaa sekunnissa ja tarjoaa juuri haluamasi tehon. Se ajaa myös paksun, tuuhean tai pitkän parran.
Luotettavaa ja helppoa trimmausta
Onko tyylin vaihtaminen helppoa?
Siisti parta, hiukset ja vartalokarvat helposti All-in-One-trimmerillä. Kiinnitettävien lisäosien avulla voit käsitellä eri ihoalueet vaivatta. Kaikkien ihokarvojen ajelu onnistuu helposti ja tehokkaasti samalla luotettavalla laitteella.
Kauanko laitteen akku kestää?
Saat jopa 120 minuuttia johdotonta käyttöaikaa täydellä latauksella. Unohditko ladata? Nopealla 5 minuutin pikalatauksella saat riittävästi virtaa yhteen täyteen trimmaukseen. Täydellinen valinta kiireisiin aamuihin tai matkoille.
Suunniteltu kestämään päivästä toiseen
All-in-One-trimmerit on valmistettu kestävistä ja laadukkaista materiaaleista ja niissä on kestävät terät, joilla trimmaat luotettavasti parran, hiukset ja vartalokarvat myös päivittäisessä käytössä
Valmis aina kun tarvitset
Philipsin All-in-One-trimmerillä saat tehokkaan ja yhtäjaksoisen trimmauskokemuksen. Kestävä litiumakku tarjoaa jopa 120 minuuttia käyttöaikaa ja 5 minuutin pikalataustoiminnon yhtä trimmauskertaa varten.
100 % suihkunkestävä
Philipsin All-in-One-trimmeriä voi käyttää märkä- ja kuiva-ajoon. Se tarjoaa mukavan käyttökokemuksen ja on lisäksi helppo puhdistaa.
Suunniteltu kestämään, jopa 5 vuoden takuu²
Nauti kestävien trimmerien huipputason luotettavuudesta ja tehosta.
Ympäristö
Suunniteltu kestämään pitkään
Philips on sitoutunut pienentämään hiilijalanjälkeään ja tarjoamaan kuluttajille ympäristöystävällisempiä ja pitkäkestoisempia tuotteita.