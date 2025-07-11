Kaksoisajopää tarkkaan ajoon tai tyyliteltyyn trimmaukseen
Innovatiivinen kaksoisajopää ajaa ihokarvat sileästi ja tarkasti jättäen ihon pehmeäksi ja heleäksi sekä viimeistelee trimmauksen tarkasti ja täydellisesti juuri omaan tyyliisi sopivaksi. Tämä trimmeri tarjoaa kaikki tarvitsemasi toiminnot.
Patentoitu leikkuutekniikka on hellävarainen iholle
Kolminkertainen ajosuojajärjestelmä koostuu helmikärjistä, jotka tekevät käsittelystä hellemmän iholle, timantinmuotoisista rei'istä, jotka kohottavat ihoa vaivattomasti, sekä suojuksesta, joka vähentää merkittävästi ihoärsytystä.
Ajopää mukautuu kehon muotoihin
Ihoa myötäilevää tekniikkaa käyttävä joustava 2D-ajopää mukautuu kehon muotoihin ja taltuttaa hankalimmatkin karvat.
Tehokas ja mukava trimmaus jokaisella kerralla
Ainutlaatuinen pyöristetyillä kärjillä varustettu terätekniikka on hellävarainen iholle ja takaa miellyttävämmän trimmauskokemuksen.
Leikkaa karvat sileästi ja tarkasti 0,2 millimetrin pituuteen
Jopa 0,2 millimetriin leikkaava tekniikka tarjoaa tarkan trimmauskokemuksen. Se sisältää timantinmuotoisen teräverkon, joka varmistaa sileän ja tasaisen lopputuloksen ja jättää ihon pehmeäksi ja heleäksi.
Valmis aina kun tarvitset
Käyttöaika jopa 120 minuuttia
Philipsin 7000 Series -vartalotrimmerillä saat tehokkaan ja yhtäjaksoisen trimmauskokemuksen. Kestävä litiumakku tarjoaa jopa 120 minuuttia käyttöaikaa ja 5 minuutin pikalataustoiminnon yhtä trimmauskertaa varten.
Suunniteltu kestämään, jopa 5 vuoden takuu²
Nauti kestävien trimmerien huipputason luotettavuudesta ja tehosta.
Tutustu monipuoliseen muotoiluun
Ansaitset mukavan ja tarkan trimmauksen
Trimmaa vartalokarvasi juuri niin kuin haluat. Tutustu Philipsin 7000 Series -vartalotrimmerin toimintoihin.
Ympäristö
Suunniteltu kestämään pitkään
Philips on sitoutunut pienentämään hiilijalanjälkeään ja tarjoamaan kuluttajille ympäristöystävällisempiä ja pitkäkestoisempia tuotteita.
iF DESIGN AWARD on yksi maailman arvostetuimmista muotoilualan palkinnoista. Saksassa vuodesta 1954 jaettu iF-merkki on luotettava todiste hyvästä suunnittelusta kuluttajia, tuotemerkkejä ja muotoiluyhteisöä varten.
Vuoden 2025 reddot-palkinnon voittaja
Red Dot -palkinto annetaan korkealaatuisesta muotoilusta. Vain erinomaista muotoilua edustavat tuotteet saavat kansainvälisen tuomariston myöntämän tavoitellun laatumerkinnän.