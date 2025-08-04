Philipsin leikkuutekniikka saatavilla nyt vaivattomaan hiustenleikkuuseen
Maailman johtavalta sähköparranajokonevalmistajalta¹
Joustava 360 asteen ajopää
Leikkaa hiuksia kaikkiin suuntiin joustavalla 360 asteen ajopäällä. Joustava ja pyörivä hiustenleikkuri myötäilee pääsi muotoja ja takaa optimaalisen ihokosketuksen ja mukavuuden.
ComfortCut-terät
36 itseteroittuvaa ComfortCut-terää leikkaavat kunkin hiuksen aivan ihon pinnalta, jotta lopputulos on sileä ja tasainen.
PowerAdapt-tunnistin
Dynaaminen ja reagoiva PowerAdapt-tunnistin lukee hiusten tiheyden 125 kertaa sekunnissa ja säätää ajotehoa jatkuvasti, jotta ajelu on vaivatonta.
Lisää hyviä syitä valita Philipsin hiustenleikkurit
Ergonominen kädensija varmistaa miellyttävän käytön
Philipsin hiustenleikkurista saat varman otteen. Sen käteen sopiva ergonominen muotoilu auttaa saamaan hyvän otteen, kun ajelet hiussängen.
Karvojenkeruujärjestelmä säästää sotkuilta
Karvankerääjä kerää leikatut hiukset käytön aikana. Voit ajella pääsi jättämättä sotkua pesualtaalle.
SkinProtect-tekniikka tarkkaan ja mukavaan ajeluun
SkinProtection-tekniikan ansiosta hypoallergeeninen ja ihoystävällinen märkä- tai kuiva-ajo onnistuu ihoa nykimättä.
Hygieeninen ja helppo puhdistus huuhteluaseman ansiosta
Huolla Philipsin hiustenleikkuria vaivattomasti mukana tulevalla huuhteluasemalla. Se varmistaa hygienian ja suorituskyvyn pesemällä ajopäät perusteellisesti (saatavilla malleissa HS7980 ja HS9980).
Valmistettu kirurgisesta ruotsalaisesta teräksestä
Philipsin hiustenleikkurin terät on valmistettu ihoystävällisestä ja ruostumattomasta kirurgisesta ruotsalaisesta teräksestä.
Maksimoi suorituskyky vaihtamalla ajopäät oikeaan aikaan
Voit säilyttää Philipsin hiustenleikkurin suorituskyvyn helposti vaihtamalla ajopäät kuuden kuukauden välein.
Matkalukko turvalliseen säilytykseen ja matkustukseen
Estä laitteen käynnistyminen ja pidä kalju siistinä matkoilla. Matkalukko varmistaa, että hiustenleikkuri pysyy sammutettuna matkalaukussa.
Valmis kun sinäkin
Saat jopa 90 minuuttia käyttöaikaa
Saat jopa 90 minuuttia käyttöaikaa – noin 15 ajokertaa – yhden tunnin latauksella. Onko sinulla kiire? Pikalataamalla Philipsin hiustenleikkuria vain viiden minuutin ajan saat tarpeeksi virtaa yhteen ajokertaan.
Täysin pestävä ja vedenkestävä
Valitse itsellesi sopivin rutiini Philipsin hiustenleikkurilla. Wet & Dry -tiivistyksen ansiosta voit valita miellyttävän kuiva-ajon tai virkistävän märkäajon.
Suunniteltu kestämään, jopa 5 vuoden takuu²
Nauti Philipsin hiustenleikkurien huipputason luotettavuudesta ja tehosta
Ympäristö
Suunniteltu kestämään pitkään
Philips on sitoutunut pienentämään hiilijalanjälkeään ja tarjoamaan kuluttajille ympäristöystävällisempiä ja pitkäkestoisempia tuotteita.