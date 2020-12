Näin vältät ihoärsytyksen ajaessa

1. Hoida ihoa ennen ajamista

On tärkeää puhdistaa iho huolellisesti, jotta ylimmän ihokerroksen kuolleet solut irtoavat. Kun käytät säännöllisesti kuorivaa voidetta, karvat eivät pääse kasvamaan ihon sisään. Parasta on käyttää kasvokuorintaa ennen parran ajamista, sillä se valmistelee ihoa ja ehkäisee ärsytystä. Jos valitset kuiva-ajon, on tärkeää odottaa vähintään 5 minuuttia, että kasvot kuivuvat täysin. Kosteus estää parranajokoneen pehmeää liikkumista kasvoilla, ja voi aiheuttaa ärsytystä.

2. Leikkaa ensin pitkät tai hankalasti ajettavat karvat

Trimmaa ennen varsinaisen ajamisen aloittamista ne partakarvat, jotka saattavat olla liian pitkiä tai hankalasti saavutettavia, esimerkiksi leukaluun alla ja aataminomenan ympärillä. Näin sinun ei tarvitse käsitellä samaa aluetta parranajokoneella useita kertoja.

3. Märkäajo on hellävarainen iholle

Partavaahto tai -voide pehmentää partakarvoja ja helpottaa ajamista. Voit kokeilla märkäajoa suihkussa, missä höyryn ja veden yhdistelmä tekee ajamisesta erityisen hellävaraista iholle ja ehkäisee ihoärsytystä.

4. Käytä oikeaa ajotekniikkaa

Jos sinulla on esimerkiksi Philipsin 9000-sarjan parranajokone, jossa on erilaisia säätömahdollisuuksia, voi valita iholle hellävaraisen asetuksen. Aja parta pienin, pyörivin liikkein koko kasvojen alueelta. Älä paina parranajokonetta liian voimakkaasi ihoa vasten. Painaminen lisää kitkaa ja kitka aiheuttaa ihoärsytystä. Ajaminen ei käy nopeammin, vaikka kuinka painaisit. Pidä konetta kevyesti ihoa vasten ja seuraa partakarvojen kasvusuuntaa.

5. Aja eri kulmista

Voi olla vaikeaa vangita viimeiset, itsepäiset partakarvat. Paina vain vähän, ja yritä saavuttaa karvat eri kulmista. Voit venyttää ihoa hieman, mikä nostaa partakarvoja ylöspäin. Näin parranajokone ulottuu niihin helpommin.

6. Jälkihoito

Huuhtele iho parranajon jälkeen lämpimällä vedellä ja taputtele se kuivaksi (älä hankaa). Levitä sitten iholle kosteusvoidetta tai aftershave-tuotetta, mutta vältä ihoärsytystä mahdollisesti aiheuttavia alkoholipitoisia tuotteita.

7. Puhdista parranajokone säännöllisesti

Älä unohda puhdistaa parranajokonetta ajamisen aikana ja sen jälkeen. Näin se pysyy suorituskykyisenä ja hygieenisenä. Puhdista laite haalealla vedellä, ravista vesi pois ja anna kuivua avoimena. Jos sinulla on Philipsin automaattinen SmartClean-puhdistusasema, sinun tarvitsee vain laittaa parranajokone asemaan, niin seuraavalla ajokerralla se on taas kuin uusi.

Näitä vinkkejä noudattamalla huomaat, että ihosi tuntuu hyvältä ja vältät ihoärsytyksen ja rohtumat parranajon jälkeen.

Philipsin herkän ihon ykkönen

Serie 7000 on Philipsin herkän ihon ykkönen. Suojaavat renkaat terien ympärillä vähentävät tehokkaasti ihoon kohdistuvaa kitkaa. Renkaat on valmistettu patentoidusta mikrohelmiä sisältävästä materiaalista, ja dermatologisesti testatun tekniikan on kliinisesti todistettu vähentävän ihoärsytystä parranajon yhteydessä.