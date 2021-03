Vartalotrimmeri on kehitetty parhaaksi välineeksi miehen karvoituksen siistimisessä sekä tulosten, ihoärsytyksen ja hinnan suhteen. Philips Bodygroom Series 7000 -tuotteet sopivat käytettäviksi sekä kuivalla iholla että suihkussa. Liikkuva ajopää seuraa vartalon ääriviivoja ja tarjoaa äärimmäisen tarkkoja tuloksia. Samaa vartalotrimmeriä voidaan käyttää myös hiusten trimmaamiseen, kun haluat siistiä niitä pikemmin kuin ajaa pois.

Oikean työkalun valinta on ensimmäinen (ja tärkein!) asia, kun haluat ajaa intiimialueesi nopeasti ja turvallisesti. Toinen vinkki on lämmin suihku, jonka ansiosta karvat turpoavat ja ne on helpompi ajaa. Toisaalta erittäin paksu karvoitus voi olla helpompi hoitaa kuivana. Jos ihosi kuitenkin punoittaa hieman, voi olla hyvä ajatus ostaa privaattiosille tarkoitettuja tuotteita, kuten rauhoittavia voiteita. Kun sinulla on oikeanlainen työkalu, ja keskityt siihen mitä olet tekemässä (kun toisessa kädessä on parranajokone ja toisessa sukukalleudet, ei ole sopiva hetki antaa ajatusten harhailla...), sinulla on hyvät edellytykset täydelliseen intiimiin manscaping-toimintaan!

Jos käytät trimmeriä parran muotoiluun, treffikumppanisi odottaa, että trimmaat sillä koko vartalon – ärtyneen punoittava ja hilseilevä iho voi olla epämiellyttävä yllätys.

Opi paremmat tavat intiimiajeluun!