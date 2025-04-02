Tehokas polttimo, jolla on jopa 450 tunnin käyttöaika (3)

Philipsin Diamond Precision -kvartsilasin uusi valmistustekniikka lisää valon määrää ja parantaa lämpötilanmuutosten ja paineen kestävyyttä. Lisäksi räätälöity jalokaasujen seos parantaa hehkulangan kestävyyttä. Se lisää kirkkautta ja pidentää käyttöajan jopa 450 tuntiin (H7-polttimossa, H4-polttimossa 540 h), mikä on todennäköisesti pisin mahdollinen näin tehokkaalle polttimolle.