Parempi näkyvyys 200 % kirkkaamman valon ansiosta

Pimeässä ajaminen on haastavaa, joten sinun on voitava luottaa valoihisi. Hyvä näkyvyys eteenpäin ja sivuille parantaa ajoturvallisuutta.Philipsin X-tremeUltinon LED -polttimoilla ajovaloihin saadaan erittäin terävä valokeila, joka parantaa näkyvyyttä jopa 200 %. Koettuasi LED-valojen päivänvalon kaltaisen valaisun et halua enää ajaa muilla valoilla.Näet kauemmas, reagoit nopeammin ja ajat turvallisemmin. Valitse Philipsin jälkiasennettavat LED-polttimot ja nauti pimeässä ajamisesta uudella tavalla.