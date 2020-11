Kestävät, pitkäikäiset LED-valot

Haluatko kirkkaat ja tyylikkäät auton valot, mutta et halua olla koko ajan vaihtamassa polttimoita? Tämä on perinteisten polttimoiden suurin heikkous: mitä tehokkaampi valo, sitä lyhyempi on sen käyttöikä. Yhtä voimakkaat LED-polttimot kestävät paljon pidempään. Erittäin kestävien Philipsin Ultinon Pro3000 LED-polttimoiden käyttöikä on yli 3 000 tuntia.