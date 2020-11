Tarkista sopivuus autoosi

Osoitteesta www.philips.com/automotive löytyvien tietojen perusteella voit arvioida, tarvitaanko automalliisi lisävarusteena myytävä liitinkappale. Saatavilla on kolme versiota: tyyppi A toimitetaan Philipsin H7-LED-ajovalopolttimoiden mukana. Tyyppi B ja tyyppi C ovat erikseen myytäviä lisävarusteita, jotka takaavat sopivuuden muihin automalleihin. Malliluettelossa kerrotaan sopiva vaihtoehto. Tyyppi C on yhteensopiva Philipsin Ultinon- ja Ultinon Essential H7-LED -ajovalopolttimoiden kanssa.