Ajovalopolttimot kestävät yhtä pitkään kuin autosi

Tarvitsetko uudet ja tyylikkäät ajovalot, mutta et halua jatkuvasti vaihtaa polttimoita? Perinteisissä ajovalopolttimoissa käyttöikä on usein sitä lyhyempi, mitä enemmän niissä on tehoa. Korkean valotehon LED-polttimot kestävät käytössä pidempään, ja Philipsin X-tremeUltinon LED gen2 -tuotteet ovat erityisen pitkäikäisiä. Lämmönsäätelyjärjestelmien, kuten AirFluxin ja AirCoolin, ansiosta ne kestävät jopa 12 vuotta. Voit todennäköisesti käyttää uusia tyylikkäitä ajovalojasi autosi koko käyttöiän ajan.