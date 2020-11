Helppo asentaa integroidun elektroniikan ansiosta

Philipsin Ultinon LED -polttimoiden runkoon on integroitu elektroninen ohjain, joka ohjaa LEDin suorituskykyä, kuten jännitettä ja valotehoa. Monissa muissa jälkiasennettavissa LED-ratkaisuissa ohjain on sijoitettu LED-polttimon rungon ulkopuolelle. Ohjaimen integroinnin ansiosta Philipsin Ultinon LED -polttimot ovat riittävän pieniä, jotta ne on helppo asentaa sellaisiinkin automalleihin, joiden valojen pienissä optiikkajärjestelmässä on vain vähän asennustilaa.