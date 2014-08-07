2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
12342CVPBS2
Polttimotyyppi: H4
Pakkauskoko: 2
12 V, 60/55 W
Voit tarkistaa, mikä Philips ColorVision -polttimo sopii autoosi, osoitteessa www.philips.com/automotive
Philips ColorVision antaa ajovaloille yksilöllisen värikkään ilmeen. Räätälöi autosi valitsemalla sininen, vihreä, keltainen tai violetti polttimo.
ColorVision-polttimot ovat ECE-säännösten mukaiset. Niiden mukana toimitetaan sertifikaatti, joka vahvistaa niiden olevan hyväksyttyjä tieliikennekäyttöön. Säilytä sertifikaatti autossasi.
4.3
5:stä
4
Arviot
OllieBommel
07/08/2014
Nederland
Veel meer licht! Het vleugje blauw is beperkt.
De ColorVision lampen geven volgens Philips 60% meer licht. Dit is goed te merken bij mijn Golf IV, de lampen schijnen breder en verder!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ColorVision 12342CVPBS2 Blauwe autolamp
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ColorVision 12342CVPBS2 Blauwe autolamp
OllieBommel
07/08/2014
Nederland
Veel meer licht! Het vleugje blauw is beperkt.
De ColorVision lampen geven volgens Philips 60% meer licht. Dit is goed te merken bij mijn Golf IV, de lampen schijnen breder en verder!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ColorVision 12342CVPBS2 Blauwe autolamp
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ColorVision 12342CVPBS2 Blauwe autolamp
airvk
18/07/2014
Nederland
Extra licht is fijn, maar blauwe gloed is minimaal
Ik merk dat er meer licht is dan met mijn oude lampen, Alleen mensen kopen de lamp door de kleur, daar had ik meer van verwacht...
Arvioitu tuote: ColorVision 12342CVPBS2 Blauwe autolamp
Arvioitu tuote: ColorVision 12342CVPBS2 Blauwe autolamp