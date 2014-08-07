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  • Uutta tyyliä valoilla
  • Uutta tyyliä valoilla
  • Uutta tyyliä valoilla
  • Uutta tyyliä valoilla
  • Uutta tyyliä valoilla
  • Uutta tyyliä valoilla
  • Uutta tyyliä valoilla
  • Uutta tyyliä valoilla
  • Uutta tyyliä valoilla
  • Uutta tyyliä valoilla
  • Uutta tyyliä valoilla
  • Uutta tyyliä valoilla
  • Uutta tyyliä valoilla
  • Uutta tyyliä valoilla
  • Uutta tyyliä valoilla
  • Uutta tyyliä valoilla
  • Uutta tyyliä valoilla
  • Uutta tyyliä valoilla
  • Uutta tyyliä valoilla
  • Uutta tyyliä valoilla
  • Uutta tyyliä valoilla
  • Uutta tyyliä valoilla

Tuotanto lopetettu

ColorVisionsininen auton ajovalopolttimo

12342CVPBS2

4.3
| (4) Arviot
Uutta tyyliä valoilla
ColorVision lisää autosi valoihin ripauksen sinistä, vihreää, keltaista tai violettia. Nämä innovatiiviset värilliset polttimot on hyväksytty tieliikennekäyttöön. Voit kustomoida kyytisi, mutta polttimot heijastavat edelleen turvallista valkoista valoa eteenpäin.
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lisäripaus väriä

Uutta tyyliä valoilla

  • Polttimotyyppi: H4

  • Pakkauskoko: 2

  • 12 V, 60/55 W

Saatavana yleisimpinä polttimomalleina H4 ja H7

Saatavana yleisimpinä polttimomalleina H4 ja H7

Voit tarkistaa, mikä Philips ColorVision -polttimo sopii autoosi, osoitteessa www.philips.com/automotive

Lisää valoihisi sinistä, vihreää, keltaista tai violettia

Lisää valoihisi sinistä, vihreää, keltaista tai violettia

Philips ColorVision antaa ajovaloille yksilöllisen värikkään ilmeen. Räätälöi autosi valitsemalla sininen, vihreä, keltainen tai violetti polttimo.

Värilliset ajovalopolttimot, jotka on hyväksytty tieliikennekäyttöön

Värilliset ajovalopolttimot, jotka on hyväksytty tieliikennekäyttöön

ColorVision-polttimot ovat ECE-säännösten mukaiset. Niiden mukana toimitetaan sertifikaatti, joka vahvistaa niiden olevan hyväksyttyjä tieliikennekäyttöön. Säilytä sertifikaatti autossasi.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.3

5:stä

4

Arviot

2
1

07/08/2014

Nederland

Nederland

Veel meer licht! Het vleugje blauw is beperkt.

De ColorVision lampen geven volgens Philips 60% meer licht. Dit is goed te merken bij mijn Golf IV, de lampen schijnen breder en verder!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ColorVision 12342CVPBS2 Blauwe autolamp

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ColorVision 12342CVPBS2 Blauwe autolamp

07/08/2014

Nederland

Nederland

Veel meer licht! Het vleugje blauw is beperkt.

De ColorVision lampen geven volgens Philips 60% meer licht. Dit is goed te merken bij mijn Golf IV, de lampen schijnen breder en verder!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ColorVision 12342CVPBS2 Blauwe autolamp

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ColorVision 12342CVPBS2 Blauwe autolamp

18/07/2014

Nederland

Nederland

Extra licht is fijn, maar blauwe gloed is minimaal

Ik merk dat er meer licht is dan met mijn oude lampen, Alleen mensen kopen de lamp door de kleur, daar had ik meer van verwacht...

Arvioitu tuote: ColorVision 12342CVPBS2 Blauwe autolamp

Arvioitu tuote: ColorVision 12342CVPBS2 Blauwe autolamp

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