2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Uutta tyyliä valoilla
ColorVision lisää autosi valoihin ripauksen sinistä, vihreää, keltaista tai violettia. Nämä innovatiiviset värilliset polttimot on hyväksytty tieliikennekäyttöön. Voit kustomoida kyytisi, mutta polttimot heijastavat edelleen turvallista valkoista valoa eteenpäin.
Polttimotyyppi: H4
Pakkauskoko: 2
12 V, 60/55 W
Voit tarkistaa, mikä Philips ColorVision -polttimo sopii autoosi, osoitteessa www.philips.com/automotive
Philips ColorVision antaa ajovaloille yksilöllisen värikkään ilmeen. Räätälöi autosi valitsemalla sininen, vihreä, keltainen tai violetti polttimo.
ColorVision-polttimot ovat ECE-säännösten mukaiset. Niiden mukana toimitetaan sertifikaatti, joka vahvistaa niiden olevan hyväksyttyjä tieliikennekäyttöön. Säilytä sertifikaatti autossasi.
3.8
5:stä
4
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
StefWV87
13/03/2017
Nederland
Leuk effect, jammer van de korte levensduur
Ik heb deze lampen sinds augustus 2016 en het ziet er heel tof uit, omdat mijn auto ook paars is :-) Helaas nu 6-7 maanden later heeft de eerste lamp het al begeven en (moet helaas) naar de garage om mijn lamp wederom te vervangen. Omdat mijn gril en bumper er een gedeelte af moeten bij het vervangen had ik voor de lampen van Philpis gekozen in de hoop zeker een hele lange poos met mn lampen te doen...
Arvioitu tuote: ColorVision 12342CVPPS2 Paarse autolamp
Arvioitu tuote: ColorVision 12342CVPPS2 Paarse autolamp
Philemon84
08/08/2014
Nederland
Weer even iets anders
Sedert een week of 4 rijd ik met de Philips Colorvision paarse autolampen in een witte Citroen C1. Zoiets verwacht je niet bij een dergelijke auto maar het geeft weer een heel andere look. Goed zichtbaar, ook overdag!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ColorVision 12342CVPPS2 Paarse autolamp
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ColorVision 12342CVPPS2 Paarse autolamp
Luna01
21/07/2014
Nederland
Leuke subtiele kleurtint toegevoegd aan je autolichten
De kleur is heel subtiel en daarom zo leuk. Zeker voor kleine auto's een aanrader.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ColorVision 12342CVPPS2 Paarse autolamp
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ColorVision 12342CVPPS2 Paarse autolamp