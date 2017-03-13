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Tuotanto lopetettu

ColorVisionvioletti auton ajovalopolttimo

12342CVPPS2

3.8

| (4) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

Uutta tyyliä valoilla

ColorVision lisää autosi valoihin ripauksen sinistä, vihreää, keltaista tai violettia. Nämä innovatiiviset värilliset polttimot on hyväksytty tieliikennekäyttöön. Voit kustomoida kyytisi, mutta polttimot heijastavat edelleen turvallista valkoista valoa eteenpäin.

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Lisäripaus väriä

Uutta tyyliä valoilla

  • Polttimotyyppi: H4

  • Pakkauskoko: 2

  • 12 V, 60/55 W

Saatavana yleisimpinä polttimomalleina H4 ja H7

Saatavana yleisimpinä polttimomalleina H4 ja H7

Voit tarkistaa, mikä Philips ColorVision -polttimo sopii autoosi, osoitteessa www.philips.com/automotive

Lisää valoihisi sinistä, vihreää, keltaista tai violettia

Lisää valoihisi sinistä, vihreää, keltaista tai violettia

Philips ColorVision antaa ajovaloille yksilöllisen värikkään ilmeen. Räätälöi autosi valitsemalla sininen, vihreä, keltainen tai violetti polttimo.

Värilliset ajovalopolttimot, jotka on hyväksytty tieliikennekäyttöön

Värilliset ajovalopolttimot, jotka on hyväksytty tieliikennekäyttöön

ColorVision-polttimot ovat ECE-säännösten mukaiset. Niiden mukana toimitetaan sertifikaatti, joka vahvistaa niiden olevan hyväksyttyjä tieliikennekäyttöön. Säilytä sertifikaatti autossasi.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.8

5:stä

4

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

5
2
1

13/03/2017

Nederland

Nederland

Leuk effect, jammer van de korte levensduur

Ik heb deze lampen sinds augustus 2016 en het ziet er heel tof uit, omdat mijn auto ook paars is :-) Helaas nu 6-7 maanden later heeft de eerste lamp het al begeven en (moet helaas) naar de garage om mijn lamp wederom te vervangen. Omdat mijn gril en bumper er een gedeelte af moeten bij het vervangen had ik voor de lampen van Philpis gekozen in de hoop zeker een hele lange poos met mn lampen te doen...

Arvioitu tuote: ColorVision 12342CVPPS2 Paarse autolamp

Arvioitu tuote: ColorVision 12342CVPPS2 Paarse autolamp

08/08/2014

Nederland

Nederland

Weer even iets anders

Sedert een week of 4 rijd ik met de Philips Colorvision paarse autolampen in een witte Citroen C1. Zoiets verwacht je niet bij een dergelijke auto maar het geeft weer een heel andere look. Goed zichtbaar, ook overdag!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ColorVision 12342CVPPS2 Paarse autolamp

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ColorVision 12342CVPPS2 Paarse autolamp

21/07/2014

Nederland

Nederland

Leuke subtiele kleurtint toegevoegd aan je autolichten

De kleur is heel subtiel en daarom zo leuk. Zeker voor kleine auto's een aanrader.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ColorVision 12342CVPPS2 Paarse autolamp

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ColorVision 12342CVPPS2 Paarse autolamp

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