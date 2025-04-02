2 vuoden takuu
12972PRC2
Feel safe, drive safe
Vision-ajovalopolttimot ovat jopa 30 prosenttia tehokkaampia kuin tavalliset polttimot. Ne tarjoavat korkealaatuisen valotehon edulliseen hintaan. Ensiasennuslaatuinen tuote takaa paremman turvallisuuden ja mukavuuden.
Polttimotyyppi: H7
12 V, 55 W
jopa 30 % enemmän näkyvyyttä
Paras hinta-laatu-suhde
Polttimoiden lukumäärä: 2
Valoratkaisumme luovat tehokkaan, tarkan ja äärimmäisen kirkkaan valokeilan. Kehitämme jatkuvasti parhaita ja tehokkaita valoratkaisuja, koska tiedämme sen pelastavan ihmishenkiä.
Valo on olennainen osa ajokokemusta ja ainoa turvavaruste, joka todella auttaa ehkäisemään onnettomuuksia. Philips tukee liikenneturvallisuutta parantamalla näkyvyyttä ja teiden valaisua.
Jo sadan vuoden ajan Philips on ollut ajoneuvovalojen edelläkävijä. Se on luonut teknisiä innovaatioita, joista on tullut nykyaikaisten ajoneuvojen vakiovarusteita. Nykyään joka toinen auto Euroopassa ja joka kolmas auto maailmanlaajuisesti on varustettu Philipsin polttimoilla.
3.8
5:stä
296
Arviot
Nysvääjä
02/04/2025
Suomi
Vahvistettu ostaja
Asiallinen ja tehokas h7 led
Valoteho on parempi, kuin ultinon pro gen2 polttimoilla. Asennus helppo. Hieman kaipasin kulma-asteikkoa polttimon takapuolelle tarkan pystykohdistuksen helpottamiseksi.
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Arvioitu tuote: Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lyömätöntä LED-ajovalopolttimoiden suorituskykyä
Käyttöpäivä 2024-03-02
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lyömätöntä LED-ajovalopolttimoiden suorituskykyä
Käyttöpäivä 2024-03-02
Raid333rd
01/12/2016
Suomi
Todella tehokkaat
Ostin näm edellisten Philips Xtreme polttimoiden kokemuksen perusteella. White vision gen2 on selvästi edistynyt. Suosittelen.
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Arvioitu tuote: Xenon WhiteVision gen2 85126WHV2S1 Xenon-ajovalopolttimo
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Xenon WhiteVision gen2 85126WHV2S1 Xenon-ajovalopolttimo
Jami
03/02/2016
Suomi
Hyvä, mutta hintava
Vaihdatin molemmat polttimot Hyundai i40 autoon 11/2014, silloin kyseessä vielä 110% malli ja tällä viikolla paloi ensimmäinen. Kilsoja tuossa välissä ajettuna noin 35tkm joka 60kmh keskinopeudella tarkoittaisi 583h paloaikaa. Tuosta kun vähentää päivänvalo LEDien osuuden saadaan vasta todellinen paloaika, mutta pidän tulosta kyllä hyvänä, kun vertaan edelliseen i30 malliin johon mitä tahansa lamppuja sai vaihtaa 3 x vuodessa. Oletan auton jännitteen tasaisuudella olen suurimman osuuden kestoikään.
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Arvioitu tuote: X-tremeVision 12972XV+B1 auton ajovalopolttimo
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: X-tremeVision 12972XV+B1 auton ajovalopolttimo