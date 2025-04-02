Feel safe, drive safe

Philips VisionPlus -ajovalopolttimot tuottavat 60 prosenttia enemmän näkyvyyttä kuin tavalliset polttimot. Kuljettaja näkee kauemmas, mikä lisää turvallisuutta ja mukavuutta. Tehokas ja edullinen VisionPlus on vaativan kuljettajan valinta.