2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
190BL1CB/00
B-line
19" (48,3 cm)
Kuvasuhde 16:10
Valkoiset LED-valot ovat puolijohdelaitteita, jotka syttyvät aina heti täyteen kirkkauteensa. LED-valot eivät sisällä elohopeaa, joten niiden kierrätys ja hävittäminen on ympäristöystävällistä. LED-valojen ansiosta LCD-taustavaloa voi hallita tarkasti, mikä takaa erinomaisen kontrastisuhteen. Lisäksi koko näytön tasainen kirkkaus parantaa värien toistotarkkuutta.
Philips Compact Ergo -näyttöteline sopii kaikille, koska se kallistuu, kääntyy ja säätyy korkeudeltaan jokaiselle sopivaksi, joten näytön katseleminen on miellyttävää ja työskentely tehokasta.
Näytön telineessä olevan kallistus- ja kiertonivelmekanismin avulla näyttöä voi kiertää tai kallistaa eteen- tai taaksepäin.
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