LED-tekniikka takaa luonnolliset värit

Valkoiset LED-valot ovat puolijohdelaitteita, jotka syttyvät aina heti täyteen kirkkauteensa. LED-valot eivät sisällä elohopeaa, joten niiden kierrätys ja hävittäminen on ympäristöystävällistä. LED-valojen ansiosta LCD-taustavaloa voi hallita tarkasti, mikä takaa erinomaisen kontrastisuhteen. Lisäksi koko näytön tasainen kirkkaus parantaa värien toistotarkkuutta.