2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
200V4QSBR/01
Nauti upeista LED-kuvista elävissä väreissä
Katso eloisia MVA-LED-kuvia kiiltävältä, upeasti muotoillulta näytöltä, jossa on SmartControl Lite. Loistava valinta!
V Line
20 (halkaisija 19,53 tuumaa / 49,6 cm)
Full HD -näytössä on 1 920 x 1 080 pikselin laajakulmaresoluutio. Tämä on suurin mahdollinen resoluutio HD-lähdettä käytettäessä ja kuvan laatu on erinomainen. Näyttö tukee myös 1 080 pikselin signaaleja kaikista lähteistä, kuten Blu-ray ja HD-pelikonsolit. Signaalinkäsittely päivitetään tukemaan tätä huomattavasti suurempaa signaalin laatua ja resoluutiota. Tuloksena on terävä, välkkymätön Progressive Scan -kuva, joka on erittäin kirkas ja jonka värit ovat upeat.
Philips MVA -LED-näyttö käyttää edistynyttä monialueista pystykohdistusta, joka takaa erinomaisen staattisen kontrastisuhteen ja erittäin eloisan ja kirkkaan kuvan. Näyttö suoriutuu tavallisista toimistosovelluksista erinomaisesti, ja se sopii ihanteellisesti valokuvien ja elokuvien katseluun, internetin käyttöön, pelaamiseen ja vaativiin graafisiin sovelluksiin. Optimoidun pikselinhallinnan ansiosta näytössä on erittäin laaja 178/178 asteen katselukulma ja terävä kuva.
4.0
5:stä
1
Arvio
hidkees
06/12/2020
Nederland
Vahvistettu ostaja
Monitor van hoge kwaliteit.
De monitor heeft een mooi, haarscherp beeld. Er zijn geen defecte pixels. Hij staat wat scheef omdat de voet niet erg stevig is. De helderheid van het scherm stond erg hoog, maar deze kon met het menu gemakkelijk verlaagd worden. Het lukt mij echter niet het smartcontrast in te schakelen.
Edut
Scherp beeld.
Haitat
Staat scheef; smartcontrast niet of moeilijk in te stellen.
Arvioitu tuote: 200V4QSBR LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Käyttöpäivä 2019-11-06
Arvioitu tuote: 200V4QSBR LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Käyttöpäivä 2019-11-06
Smart-vasteaika on optimaalinen arvo joko GtG- tai GtG (BW) -testeistä.