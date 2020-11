16:9 Full HD -näyttö takaa parhaan katseluelämyksen

Full HD -näytössä on 1 920 x 1 080 pikselin laajakulmaresoluutio. Tämä on suurin mahdollinen resoluutio HD-lähdettä käytettäessä ja kuvan laatu on erinomainen. Näyttö tukee myös 1 080 pikselin signaaleja kaikista lähteistä, kuten Blu-ray ja HD-pelikonsolit. Signaalinkäsittely päivitetään tukemaan tätä huomattavasti suurempaa signaalin laatua ja resoluutiota. Tuloksena on terävä, välkkymätön Progressive Scan -kuva, joka on erittäin kirkas ja jonka värit ovat upeat.