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Tuotanto lopetettu

BrillianceLED-taustavalaistu LCD-näyttö

209CL2SB/00

4.3

| (32) Arviot | 90% suosittelee tätä tuotetta

Huippuohut LED-näyttö. Hämmästyttävän upea.

Huippuohut muotoilu ja värit elävinä toistava tekniikka nostavat Philips Blade -LED-näytön aivan uudelle tasolle

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Huippuohut LED-näyttö. Hämmästyttävän upea.

  • Ohut

  • 20" / 50,8 cm

  • C-line

Energy Star on merkkinä energiansäästöstä ja alhaisesta virrankulutuksesta

Energy Star on Yhdysvaltain EPAn tukema energiansäästöohjelma, joka on otettu käyttöön useissa muissakin maissa. Energy Star -sertifikaatti varmistaa, että tuote, jota olet ostamassa, vastaa viimeisimpiä tehokkuusstandardeja ja toimii mahdollisimman tehokkaasti kaikilla käyttötasoilla. Uudet Philips-näytöt on sertifioitu Energy Star 5.0 -määritelmien mukaan ja vähintään vastaavat standardia. Energy Star 5.0 esimerkiksi vaatii, että laitteen virrankulutus lepotilassa on alle 1 wattia. Philipsin näytöt kuluttavat alle 0,5 wattia. Lisätietoja on osoitteessa www.energystar.gov

LED-tekniikalla luonnollisen eloisat värit

Valkoiset LED-valot ovat puolijohdelaitteita, jotka syttyvät aina heti täyteen kirkkauteensa. LED-valot eivät sisällä elohopeaa, joten niiden kierrätys ja hävittäminen on ympäristöystävällistä. LED-valojen ansiosta LCD-taustavaloa voi hallita tarkasti, mikä takaa erinomaisen kontrastisuhteen. Lisäksi koko näytön tasainen kirkkaus parantaa värien toistotarkkuutta.

Ympäristöä säästävät materiaalit täyttävät kansainväliset standardit

Philips on sitoutunut käyttämään ympäristöystävällisiä materiaaleja koko näyttövalikoimassaan. Runkojen muoviosat, alustojen metalliosat ja pakkausmateriaalit valmistetaan täysin kierrätettävistä materiaaleista. Tietyissä malleissa jopa 65 % valmistusmateriaalista on kuluttajien kierrättämää muovia. RoHS-standardien tiukan noudattamisen ansiosta laitteissamme on entistä vähemmän myrkyllisiä aineita, eivätkä ne sisällä lainkaan esimerkiksi lyijyä. CCFL-taustavalaistujen näyttöjen elohopeapitoisuutta on vähennetty huomattavasti, ja LED-taustavalaistut näytöt ovat täysin elohopeattomia. Lisätietoja saat osoitteesta http://www.asimpleswitch.com/global/.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.3

5:stä

32

Arviot

90%

suosittelee tätä tuotetta

1

09/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Slimline LED Monitor

Very pleased with my purchase,I am amazed how slim the monitor is. Full HD screen Brilliant colours ,easy to set up. I use it with my laptop

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Brilliance 234CL2SB LED Monitor

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Brilliance 234CL2SB LED Monitor

09/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Slimline LED Monitor

Very pleased with my purchase,I am amazed how slim the monitor is. Full HD screen Brilliant colours ,easy to set up. I use it with my laptop

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Brilliance 234CL2SB LED Monitor

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Brilliance 234CL2SB LED Monitor

08/09/2013

Italia

Italia

prodotto molto pratico con funzioni eccellenti

ottimo nella gestione delle due uscite video (analogico e hdmi)da usare su due computer differenti contemporaneamente. brillante nei colori. ottima risoluzione supportata. bello e simpatico ed elegante il quadro comandi. un po' debole la carcassa. nell'insieme : ottimo

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Brilliance 234CL2SB LED Monitor

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Brilliance 234CL2SB LED Monitor

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