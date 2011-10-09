2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Huippuohut LED-näyttö. Hämmästyttävän upea.
Huippuohut muotoilu ja värit elävinä toistava tekniikka nostavat Philips Blade -LED-näytön aivan uudelle tasolle
Ohut
20" / 50,8 cm
C-line
Energy Star on Yhdysvaltain EPAn tukema energiansäästöohjelma, joka on otettu käyttöön useissa muissakin maissa. Energy Star -sertifikaatti varmistaa, että tuote, jota olet ostamassa, vastaa viimeisimpiä tehokkuusstandardeja ja toimii mahdollisimman tehokkaasti kaikilla käyttötasoilla. Uudet Philips-näytöt on sertifioitu Energy Star 5.0 -määritelmien mukaan ja vähintään vastaavat standardia. Energy Star 5.0 esimerkiksi vaatii, että laitteen virrankulutus lepotilassa on alle 1 wattia. Philipsin näytöt kuluttavat alle 0,5 wattia. Lisätietoja on osoitteessa www.energystar.gov
Valkoiset LED-valot ovat puolijohdelaitteita, jotka syttyvät aina heti täyteen kirkkauteensa. LED-valot eivät sisällä elohopeaa, joten niiden kierrätys ja hävittäminen on ympäristöystävällistä. LED-valojen ansiosta LCD-taustavaloa voi hallita tarkasti, mikä takaa erinomaisen kontrastisuhteen. Lisäksi koko näytön tasainen kirkkaus parantaa värien toistotarkkuutta.
Philips on sitoutunut käyttämään ympäristöystävällisiä materiaaleja koko näyttövalikoimassaan. Runkojen muoviosat, alustojen metalliosat ja pakkausmateriaalit valmistetaan täysin kierrätettävistä materiaaleista. Tietyissä malleissa jopa 65 % valmistusmateriaalista on kuluttajien kierrättämää muovia. RoHS-standardien tiukan noudattamisen ansiosta laitteissamme on entistä vähemmän myrkyllisiä aineita, eivätkä ne sisällä lainkaan esimerkiksi lyijyä. CCFL-taustavalaistujen näyttöjen elohopeapitoisuutta on vähennetty huomattavasti, ja LED-taustavalaistut näytöt ovat täysin elohopeattomia. Lisätietoja saat osoitteesta http://www.asimpleswitch.com/global/.
4.3
5:stä
32
Arviot
90%
suosittelee tätä tuotetta
Ploughman
09/10/2011
United Kingdom
Slimline LED Monitor
Very pleased with my purchase,I am amazed how slim the monitor is. Full HD screen Brilliant colours ,easy to set up. I use it with my laptop
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance 234CL2SB LED Monitor
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance 234CL2SB LED Monitor
motiffmedia
09/10/2011
United Kingdom
Slimline LED Monitor
Very pleased with my purchase,I am amazed how slim the monitor is. Full HD screen Brilliant colours ,easy to set up. I use it with my laptop
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance 234CL2SB LED Monitor
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance 234CL2SB LED Monitor
joy61
08/09/2013
Italia
prodotto molto pratico con funzioni eccellenti
ottimo nella gestione delle due uscite video (analogico e hdmi)da usare su due computer differenti contemporaneamente. brillante nei colori. ottima risoluzione supportata. bello e simpatico ed elegante il quadro comandi. un po' debole la carcassa. nell'insieme : ottimo
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance 234CL2SB LED Monitor
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance 234CL2SB LED Monitor