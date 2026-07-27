2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
220P4LPYEB/00
P Line
22" (55,9 cm)
1680x1050
PowerSensor on sisäänrakennettu "ihmistunnistin", joka lähettää ja vastaanottaa turvallisia infrapunasignaaleja. Signaalien avulla tarkistetaan, onko käyttäjä paikalla. PowerSensor vähentää automaattisesti näytön kirkkautta, kun käyttäjä poistuu paikalta, mikä säästää jopa 80 prosenttia energiakustannuksissa ja pidentää näytön käyttöikää.
DisplayPort on suora yhteys tietokoneen ja näytön välillä ilman muuntamista. Sen kapasiteetti on suurempi kuin DVI-standardin, joten se tukee täysin jopa 15-metristä kaapelia ja tiedonsiirtonopeutta 10,8 Gb/s. Tämä teho ja nollaviive takaavat markkinoiden nopeimman kuvankäsittely- ja virkistystahdin, joten DisplayPort sopii erinomaisesti niin yleiskäyttöön toimistossa ja kotona, vaativaan peli- ja -elokuvakäyttöön kuin videoiden muokkaamiseenkin. Lukuisat sovittimet takaavat yhteensopivuuden eri laitteiden kanssa.
SmartErgoBase-näyttöteline parantaa näytön ergonomisuutta ja johtojen hallintaa. Telineen korkeuden, kiertonivelen, kallistuman ja kääntökulman säädöt takaavat aina sopivan näytön asennon, mikä vähentää pitkän työpäivän fyysistä rasitusta. Johtojenhallintajärjestelmä selkeyttää johtojen sekasotkua ja pitää työtilan siistinä ja ammattimaisena.
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