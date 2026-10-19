2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
220V3SB/00
Nauti upeasta kuvasta
Tätä tyylikästä ja ohutta näyttöä on ilo käyttää. Sen loistaviin ominaisuuksiin kuuluu SmartContrast, joka varmistaa monipuoliset ja kirkkaat kuvat.
V Line
22" (55,9 cm)
SmartControl Lite on uuden sukupolven näytönhallintaohjelmiston 3D-kuvakeperustainen käyttöliittymä. Siinä käyttäjä voi hienosäätää hiirellä useimpia näytön parametreja, kuten väri, kirkkaus, näytön kalibrointi, multimedia ja tunnusten hallinta.
Energy Star on Yhdysvaltain EPAn tukema energiansäästöohjelma, joka on otettu käyttöön useissa muissakin maissa. Energy Star -sertifikaatti varmistaa, että tuote, jota olet ostamassa, vastaa viimeisimpiä tehokkuusstandardeja ja toimii mahdollisimman tehokkaasti kaikilla käyttötasoilla. Uudet Philips-näytöt on sertifioitu Energy Star 5.0 -määritelmien mukaan ja vähintään vastaavat standardia. Energy Star 5.0 esimerkiksi vaatii, että laitteen virrankulutus lepotilassa on alle 1 wattia. Philipsin näytöt kuluttavat alle 0,5 wattia. Lisätietoja on osoitteessa www.energystar.gov
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