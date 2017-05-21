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Tuotanto lopetettu

LCD-näyttö

221B8LJEB/00

3.8

| (29) Arviot

Terävä kuva ja tehokas toiminta

Työskentele tehokkaasti Philipsin 22 tuuman Full HD -näytöllä. Kristallinkirkkaan Full HD -kuvanlaadun ja huippuominaisuuksien – kuten korkeudensäädön sekä Flicker-Free- ja LowBlue-tekniikoiden – ansiosta päätetyö ei rasita silmiäsi.

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Terävä kuva ja tehokas toiminta

  • B-line

  • 22 (halkaisija 21,5 tuumaa / 54,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

SmartImage-pikavalinnat helpottavat kuva-asetusten optimointia

SmartImage-pikavalinnat helpottavat kuva-asetusten optimointia

SmartImage on Philipsin kehittämä, alan johtava tekniikka, joka analysoi näytön kuvaa ja takaa optimaalisen näyttötehon. Kätevässä käyttöliittymässä voit valita useita tiloja esimerkiksi toimistoa, valokuvia, elokuvia, pelejä ja virransäästöä varten. Valitsemasi toiminnon mukaan SmartImage optimoi näytön suorituskyvyn dynaamisesti parantamalla kontrastia, värien kylläisyyttä sekä kuvien ja videokuvan tarkkuutta. Säästötilan ansiosta näyttö säästää virtaa merkittävästi. Voit hallita kaikkia tiloja reaaliajassa yhdellä painikkeella!

16:9 Full HD -näyttö takaa tarkat yksityiskohdat

16:9 Full HD -näyttö takaa tarkat yksityiskohdat

Kuvanlaatu vaikuttaa katseluelämykseen. Tavalliset näytöt tuottavat kelvollista kuvaa, mutta miksi tyytyä siihen, kun voi nauttia yksityiskohtaisesta tarkkuudesta, kirkkaista sävyistä, upeasta kontrastista ja realistisista väreistä tehostetun Full HD 1920 x 1080 -tarkkuuden ansiosta.

LowBlue-tila lisää työn tehokkuutta vähentämällä silmien rasitusta

LowBlue-tila lisää työn tehokkuutta vähentämällä silmien rasitusta

Tutkimukset ovat osoittaneet, että LED-näyttöjen lyhyen aaltopituuden siniset valonsäteet voivat ultraviolettivalon tavoin aiheuttaa vauriota silmille ja vaikuttaa näköön pitkällä aikavälillä. Hyvinvointia edistämään kehitetty Philips LowBlue -tila vähentää haitallista lyhyen aaltopituuden sinistä valoa älykkään ohjelmistotekniikan avulla.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.8

5:stä

29

Arviot

21/05/2017

Danmark

Danmark

Vahvistettu ostaja

fantastisk lyd

Rigtig god lyd, så man hopper i stolen. du får meget for pengene

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: B8 SkyQuake soundbar-højttaler

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: B8 SkyQuake soundbar-højttaler

24/05/2023

United Kingdom

United Kingdom

Philipsin työntekijä

wowzers!

[Employee of philipsglobal] such a w product, very cool, i am typing from freds dungeon. send help

Edut

everything

Haitat

no rizz

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 221B8LJEB LCD monitor

Käyttöpäivä 2023-04-24

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 221B8LJEB LCD monitor

Käyttöpäivä 2023-04-24

01/01/2021

Deutschland

Deutschland

Vahvistettu ostaja

Großartiger Bildschirm

Die Ware ist sehr schnell lieferbar. Das Aufbauen ging sehr leicht, aufgrund der schö en Beschreibung. Bildqualität und Größe sind qualitativ sehr gut

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 271B8QJEB LCD-Monitor

Käyttöpäivä 2019-12-01

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 271B8QJEB LCD-Monitor

Käyttöpäivä 2019-12-01

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Vasteaika on SmartResponsen mukainen

  2. EPEAT on voimassa ainoastaan maissa, joissa Philips rekisteröi tuotteen. Lisätietoja rekisteröinnistä eri maissa on osoitteessa https://www.epeat.net/.

  3. Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.