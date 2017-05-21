2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
221B8LJEB/00
Terävä kuva ja tehokas toiminta
Työskentele tehokkaasti Philipsin 22 tuuman Full HD -näytöllä. Kristallinkirkkaan Full HD -kuvanlaadun ja huippuominaisuuksien – kuten korkeudensäädön sekä Flicker-Free- ja LowBlue-tekniikoiden – ansiosta päätetyö ei rasita silmiäsi.
B-line
22 (halkaisija 21,5 tuumaa / 54,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
SmartImage on Philipsin kehittämä, alan johtava tekniikka, joka analysoi näytön kuvaa ja takaa optimaalisen näyttötehon. Kätevässä käyttöliittymässä voit valita useita tiloja esimerkiksi toimistoa, valokuvia, elokuvia, pelejä ja virransäästöä varten. Valitsemasi toiminnon mukaan SmartImage optimoi näytön suorituskyvyn dynaamisesti parantamalla kontrastia, värien kylläisyyttä sekä kuvien ja videokuvan tarkkuutta. Säästötilan ansiosta näyttö säästää virtaa merkittävästi. Voit hallita kaikkia tiloja reaaliajassa yhdellä painikkeella!
Kuvanlaatu vaikuttaa katseluelämykseen. Tavalliset näytöt tuottavat kelvollista kuvaa, mutta miksi tyytyä siihen, kun voi nauttia yksityiskohtaisesta tarkkuudesta, kirkkaista sävyistä, upeasta kontrastista ja realistisista väreistä tehostetun Full HD 1920 x 1080 -tarkkuuden ansiosta.
Tutkimukset ovat osoittaneet, että LED-näyttöjen lyhyen aaltopituuden siniset valonsäteet voivat ultraviolettivalon tavoin aiheuttaa vauriota silmille ja vaikuttaa näköön pitkällä aikavälillä. Hyvinvointia edistämään kehitetty Philips LowBlue -tila vähentää haitallista lyhyen aaltopituuden sinistä valoa älykkään ohjelmistotekniikan avulla.
3.8
5:stä
29
Arviot
kro90
21/05/2017
Danmark
Vahvistettu ostaja
fantastisk lyd
Rigtig god lyd, så man hopper i stolen. du får meget for pengene
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: B8 SkyQuake soundbar-højttaler
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: B8 SkyQuake soundbar-højttaler
fredthegoat
24/05/2023
United Kingdom
Philipsin työntekijä
wowzers!
[Employee of philipsglobal] such a w product, very cool, i am typing from freds dungeon. send help
Edut
everything
Haitat
no rizz
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 221B8LJEB LCD monitor
Käyttöpäivä 2023-04-24
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 221B8LJEB LCD monitor
Käyttöpäivä 2023-04-24
Ottar
01/01/2021
Deutschland
Vahvistettu ostaja
Großartiger Bildschirm
Die Ware ist sehr schnell lieferbar. Das Aufbauen ging sehr leicht, aufgrund der schö en Beschreibung. Bildqualität und Größe sind qualitativ sehr gut
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 271B8QJEB LCD-Monitor
Käyttöpäivä 2019-12-01
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 271B8QJEB LCD-Monitor
Käyttöpäivä 2019-12-01
Vasteaika on SmartResponsen mukainen
EPEAT on voimassa ainoastaan maissa, joissa Philips rekisteröi tuotteen. Lisätietoja rekisteröinnistä eri maissa on osoitteessa https://www.epeat.net/.
Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.