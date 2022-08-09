2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
223S7EJMB/01
Luotettavat ja hyödylliset ominaisuudet,
S Line -näyttömme tukee tehokasta liiketoimintaa. IPS-laajakuvanäyttö, jossa on SoftBlue-tekniikka, lisää tuottavuutta silmäystävällisillä ominaisuuksillaan. Kehyksettömän näytön korkeutta voi säätää, ja voit luoda laajemman näkymän liittämällä useita näyttöjä.
S Line
22 (halkaisija 21,5 tuumaa / 54,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Uusien Philips-näyttöjen reunukset ovat äärimmäisen ohuet, mikä vähentää häiriötekijöitä ja tarjoaa mahdollisimman suuren kuva-alan. Ohuet reunat sopivat erinomaisesti esimerkiksi peleissä, graafisessa suunnittelussa ja ammattisovelluksissa käytettäviin usean näytön järjestelmiin, joissa ohutreunaisilla näytöillä luodaan yhden suuren näytön vaikutelma.
Laadukkaat, näyttölaitteeseen sijoitetut stereokaiuttimet voivat olla mallista ja muotoilusta riippuen esimerkiksi näkyvissä eteen suunnatut, näkymättömissä alas suunnatut tai ylös tai alas suunnatut.
SmartImage on Philipsin kehittämä, alan johtava tekniikka, joka analysoi näytön kuvaa ja takaa optimaalisen näyttötehon. Kätevässä käyttöliittymässä voit valita useita tiloja esimerkiksi toimistoa, valokuvia, elokuvia, pelejä ja virransäästöä varten. Valitsemasi toiminnon mukaan SmartImage optimoi näytön suorituskyvyn dynaamisesti parantamalla kontrastia, värien kylläisyyttä sekä kuvien ja videokuvan tarkkuutta. Säästötilan ansiosta näyttö säästää virtaa merkittävästi. Voit hallita kaikkia tiloja reaaliajassa yhdellä painikkeella!
3.6
5:stä
7
Arviot
Repetro46
09/08/2022
Italia
Vahvistettu ostaja
Philips non si smentisce mai
Prodotto ben costrito e solido Funzionamento impeccabile con scheda NVIDIA RTX 1000 Colori piacevoli e realistici Dotazione cavi completa
Edut
compatto
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 223S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue
Käyttöpäivä 2021-07-09
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 223S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue
Käyttöpäivä 2021-07-09
matti157
16/02/2018
Italia
Monitor ottimo per il lavoro quotidiano e molto completo
Forse l'unico monitor a prezzo accessibile con VGA, HDMI e displayport! In più integra un comodo HUB USB a 4 porte. La qualità video è ottima, rispetto ai monitor Philips della serie V qua si è su un altro pianeta a livello di nitidezza dell'immagine e saturazione dei colori. Dovendone montare molti all'anno avrei preferito che venisse mantenuto l'aggancio rapido della base al monitor, senza le viti (vedi Philips 240S)
Arvioitu tuote: 243S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue
Arvioitu tuote: 243S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue
Kazunga
21/01/2021
Portugal
Vahvistettu ostaja
Excelente Imagem
O que gosto menos. A fraca qualidade de som stereo
Haitat
Qualidade de Som
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 243S7EJMB Monitor LCD com tecnologia SoftBlue
Käyttöpäivä 2019-12-21
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 243S7EJMB Monitor LCD com tecnologia SoftBlue
Käyttöpäivä 2019-12-21
IPS-sana- ja -tuotemerkki sekä tuotteeseen liittyvät patentit ovat omistajiensa omaisuutta.
EPEAT on voimassa ainoastaan maissa, joissa Philips rekisteröi tuotteen. Lisätietoja rekisteröinnistä eri maissa on osoitteessa https://www.epeat.net/.
Vasteaika on SmartResponsen mukainen
NTSC-alue CIE 1976 -väriavaruuden mukaan
sRGB-alue CIE 1931 -väriavaruuden mukaan