2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
22PFS4031/12
Full HD erittäin ohut LED-TV
Philips 4000 -sarjan tyylikäs muotoilu ja Digital Crystal Clear -tekniikka tuovat kotiisi arvokkuutta. HEVC-kuvanlaatu ja selkeä ääni takaavat vaivattoman viihde-elämyksen.
55 cm (22")
Full HD -LED-TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Kuvanlaatu vaikuttaa katseluelämykseen. Tavalliset HDTV-laitteet tuottavat kelvollista kuvaa, mutta miksi tyytyä siihen, kun voi nauttia yksityiskohtaisesta tarkkuudesta, kirkkaista sävyistä, upeasta kontrastista ja realistisista väreistä.
Vähennä johtoviidakkoa käyttämällä yhtä HDMI-kaapelia kuva- ja äänisignaalin välittämiseen laitteista televisioon. Signaalit siirtyvät siinä pakkaamattomina, joten laatu pysyy samana lähteestä ruutuun. HDMI-liitännän ja Philips EasyLinkin ansiosta yksi kaukosäädin riittää useimpien television, DVD- ja Blu-ray-soittimen, digisovittimen ja kotiteatterin toimintojen ohjaamiseen.
Philipsin Digital Crystal Clear -tekniikan ansiosta kuva näyttää luonnolliselta mistä tahansa lähteestä. Nauti huoletta suosikkisarjoista, elokuvista ja uutisista yksin tai ystävien kanssa – kuvassa on aina ihanteellinen kontrasti, eloisat värit ja upea tarkkuus.
3.5
5:stä
18
Arviot
Herbert7149
07/01/2018
Deutschland
Dies ist ein super TV Gerät
Das TV Gerät entspricht voll meinen Erwartungen. Die einfache Bedienung und ein sehr gutes kontrastreiches Bild kommen gut an.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 22PFS4031 Ultraflacher Full HD LED TV
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 22PFS4031 Ultraflacher Full HD LED TV
Resübeil
15/05/2017
Deutschland
Full HD-LED-Fernseher Serie 4000
Das Produkt hat die bei mir von Philips erwarteten Eigenschaften, also kaufen, einschalten funktioniert. Die Qualitäts- und Nutzereigenschaften entsprechen meinen Erwartungen. Auch nach den ersten Gebrauchswochen kann ich meine volle Zufriedenheit äußern.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 22PFS4031 Ultraflacher Full HD LED TV
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 22PFS4031 Ultraflacher Full HD LED TV
Redbull
15/04/2017
Österreich
Vahvistettu ostaja
Top Fernseher mit kleiner Schwäche
Alles Top!!....ausser die Fernbedienung. Beim Einschalten des Fernsehers reagiert er erst nach ca 20 sec bzw die Fernbedienung. Vielleicht mit einer neuen Software denn Fehler beheben von euren Technikern ...ansonsten alles Top!!!!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 22PFS4031 Ultraflacher Full HD LED TV
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 22PFS4031 Ultraflacher Full HD LED TV
Perustuu Ambilight-kokeiluohjelman tuloksiin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa 24. helmikuuta 2023–28. helmikuuta 2025. Tänä aikana 99,91 % osallistujista päätti pitää Ambilight TV:nsä, vaikka heillä oli mahdollisuus palauttaa se ilman perusteluja ja saada täysi hyvitys.
Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.
Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.
TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.
(Philips) yhteensopiva vain tietyn Philips-soittimen kanssa.