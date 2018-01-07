TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Tuotekuva edestä
  • Pääkuva käyttötilanteesta
  • Kaukosäätimen valokuva
  • Liittimen puoleinen piirustus
  • Ensisijainen kuva
  • Tuotekuva edestä
  • Pääkuva käyttötilanteesta
  • Kaukosäätimen valokuva
  • Liittimen puoleinen piirustus
  • Ensisijainen kuva

Tuotanto lopetettu

4000 seriesFull HD erittäin ohut LED-TV

22PFS4031/12

3.5

| (18) Arviot

Full HD erittäin ohut LED-TV

Philips 4000 -sarjan tyylikäs muotoilu ja Digital Crystal Clear -tekniikka tuovat kotiisi arvokkuutta. HEVC-kuvanlaatu ja selkeä ääni takaavat vaivattoman viihde-elämyksen.

Näytä kaikki edut
TV brand claim gold

99,91 % Ambilight TV:tä kokeilevista ei koskaan halua luopua siitä. 1

Digital Crystal Clear -tekniikka

Full HD erittäin ohut LED-TV

  • 55 cm (22")

  • Full HD -LED-TV

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Full HD LED-TV – kirkas LED-kuva ja uskomaton kontrasti

Kuvanlaatu vaikuttaa katseluelämykseen. Tavalliset HDTV-laitteet tuottavat kelvollista kuvaa, mutta miksi tyytyä siihen, kun voi nauttia yksityiskohtaisesta tarkkuudesta, kirkkaista sävyistä, upeasta kontrastista ja realistisista väreistä.

Kaksi HDMI-tuloa ja Easylink mahdollistavat tehokkaat yhteydet

Vähennä johtoviidakkoa käyttämällä yhtä HDMI-kaapelia kuva- ja äänisignaalin välittämiseen laitteista televisioon. Signaalit siirtyvät siinä pakkaamattomina, joten laatu pysyy samana lähteestä ruutuun. HDMI-liitännän ja Philips EasyLinkin ansiosta yksi kaukosäädin riittää useimpien television, DVD- ja Blu-ray-soittimen, digisovittimen ja kotiteatterin toimintojen ohjaamiseen.

Digital Crystal Clear: tarkkuutta, jonka haluat jakaa

Philipsin Digital Crystal Clear -tekniikan ansiosta kuva näyttää luonnolliselta mistä tahansa lähteestä. Nauti huoletta suosikkisarjoista, elokuvista ja uutisista yksin tai ystävien kanssa – kuvassa on aina ihanteellinen kontrasti, eloisat värit ja upea tarkkuus.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

3.5

5:stä

18

Arviot

07/01/2018

Deutschland

Deutschland

Dies ist ein super TV Gerät

Das TV Gerät entspricht voll meinen Erwartungen. Die einfache Bedienung und ein sehr gutes kontrastreiches Bild kommen gut an.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4000 series 22PFS4031 Ultraflacher Full HD LED TV

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4000 series 22PFS4031 Ultraflacher Full HD LED TV

15/05/2017

Deutschland

Deutschland

Full HD-LED-Fernseher Serie 4000

Das Produkt hat die bei mir von Philips erwarteten Eigenschaften, also kaufen, einschalten funktioniert. Die Qualitäts- und Nutzereigenschaften entsprechen meinen Erwartungen. Auch nach den ersten Gebrauchswochen kann ich meine volle Zufriedenheit äußern.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4000 series 22PFS4031 Ultraflacher Full HD LED TV

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4000 series 22PFS4031 Ultraflacher Full HD LED TV

15/04/2017

Österreich

Österreich

Vahvistettu ostaja

Top Fernseher mit kleiner Schwäche

Alles Top!!....ausser die Fernbedienung. Beim Einschalten des Fernsehers reagiert er erst nach ca 20 sec bzw die Fernbedienung. Vielleicht mit einer neuen Software denn Fehler beheben von euren Technikern ...ansonsten alles Top!!!!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4000 series 22PFS4031 Ultraflacher Full HD LED TV

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4000 series 22PFS4031 Ultraflacher Full HD LED TV

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan saada mieltymyksiäni ja käyttäytymistäni vastaavia Philipsin tuotteita, palveluita, tapahtumia ja kampanjoita koskevia mainosviestejä. Voin peruuttaa tilauksen helposti milloin tahansa.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.
Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu Ambilight-kokeiluohjelman tuloksiin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa 24. helmikuuta 2023–28. helmikuuta 2025. Tänä aikana 99,91 % osallistujista päätti pitää Ambilight TV:nsä, vaikka heillä oli mahdollisuus palauttaa se ilman perusteluja ja saada täysi hyvitys. 

  1. Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.

  2. Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.

  3. TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.

  4. (Philips) yhteensopiva vain tietyn Philips-soittimen kanssa.