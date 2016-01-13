2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
22PFT4000/12
Ohut Full HD -LED-TV
Pienikokoisessa Philips 4000 -sarjan ohuessa LED TV:ssä on kaikki tarvittava: Digital Crystal Clear -tekniikka, terävä ja tarkka kuva sekä luonnollisen selkeä ääni. Ylimääräiset USB- ja HDMI-portit helpottavat käyttöä, joten TV sopii täydellisesti mihin tahansa huoneeseen.
56 cm (22")
Full HD -LED-TV
DVB-T/T2/C
Perinteisissä televisioissa on kuvaa kehystävä reunus. Tämän TV:n huippuohuen reunan ansiosta voit kuitenkin nauttia televisioviihteestä koko ruudun täydeltä.
Vähennä johtoviidakkoa käyttämällä yhtä HDMI-kaapelia kuva- ja äänisignaalin välittämiseen laitteista televisioon. Signaalit siirtyvät siinä pakkaamattomina, joten laatu pysyy samana lähteestä ruutuun. HDMI-liitännän ja Philips EasyLinkin ansiosta yksi kaukosäädin riittää useimpien television, DVD- ja Blu-ray-soittimen, digisovittimen ja kotiteatterin toimintojen ohjaamiseen.
Tyylikkään, pienen ja kevyen television avulla voit katsoa lempiohjelmaasi keittiössä, seurata uutisia autotallissa ja katsoa peliä takapihalla. Tämä TV kulkee mukanasi lähes mihin tahansa!
3.3
5:stä
56
Arviot
Arvinp
13/01/2016
Danmark
Produktet er OK
Der mangler en forklaring på alle knapperne på fjernbetjenningen
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 22PFT4000 Tyndt Full HD LED-TV
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 22PFT4000 Tyndt Full HD LED-TV
Olemand
25/10/2015
Danmark
Vahvistettu ostaja
Fantastisk barbering med skum
Bedste el-maskine jeg har haft. Super barbering med barberskum. Kan stærkt anbefales.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 22PFT4000 Tyndt Full HD LED-TV
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 22PFT4000 Tyndt Full HD LED-TV
B61b4120
22/06/2017
Italia
Vahvistettu ostaja
Il tv di mamma
Ottimo prodotto in tutta la sua funsionalita e nel prezzo.
Arvioitu tuote: 4000 series 22PFT4000 TV LED sottile Full HD
Arvioitu tuote: 4000 series 22PFT4000 TV LED sottile Full HD
Perustuu Ambilight-kokeiluohjelman tuloksiin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa 24. helmikuuta 2023–28. helmikuuta 2025. Tänä aikana 99,91 % osallistujista päätti pitää Ambilight TV:nsä, vaikka heillä oli mahdollisuus palauttaa se ilman perusteluja ja saada täysi hyvitys.
Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.
Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.
TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.
(Philips) yhteensopiva vain tietyn Philips-soittimen kanssa.