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Tuotanto lopetettu

4000 seriesOhut Full HD -LED-TV

22PFT4000/12

3.3

| (56) Arviot

Ohut Full HD -LED-TV

Pienikokoisessa Philips 4000 -sarjan ohuessa LED TV:ssä on kaikki tarvittava: Digital Crystal Clear -tekniikka, terävä ja tarkka kuva sekä luonnollisen selkeä ääni. Ylimääräiset USB- ja HDMI-portit helpottavat käyttöä, joten TV sopii täydellisesti mihin tahansa huoneeseen.

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99,91 % Ambilight TV:tä kokeilevista ei koskaan halua luopua siitä. 1

Digital Crystal Clear -tekniikka

Ohut Full HD -LED-TV

  • 56 cm (22")

  • Full HD -LED-TV

  • DVB-T/T2/C

Huippuohuen reunan ansiosta näyttöön mahtuu enemmän kuvaa

Huippuohuen reunan ansiosta näyttöön mahtuu enemmän kuvaa

Perinteisissä televisioissa on kuvaa kehystävä reunus. Tämän TV:n huippuohuen reunan ansiosta voit kuitenkin nauttia televisioviihteestä koko ruudun täydeltä.

Kaksi HDMI-tuloa ja Easylink mahdollistavat tehokkaat yhteydet

Vähennä johtoviidakkoa käyttämällä yhtä HDMI-kaapelia kuva- ja äänisignaalin välittämiseen laitteista televisioon. Signaalit siirtyvät siinä pakkaamattomina, joten laatu pysyy samana lähteestä ruutuun. HDMI-liitännän ja Philips EasyLinkin ansiosta yksi kaukosäädin riittää useimpien television, DVD- ja Blu-ray-soittimen, digisovittimen ja kotiteatterin toimintojen ohjaamiseen.

Pieni kannettava TV: siellä missä sinäkin

Tyylikkään, pienen ja kevyen television avulla voit katsoa lempiohjelmaasi keittiössä, seurata uutisia autotallissa ja katsoa peliä takapihalla. Tämä TV kulkee mukanasi lähes mihin tahansa!

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.3

5:stä

56

Arviot

13/01/2016

Danmark

Danmark

Produktet er OK

Der mangler en forklaring på alle knapperne på fjernbetjenningen

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4000 series 22PFT4000 Tyndt Full HD LED-TV

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4000 series 22PFT4000 Tyndt Full HD LED-TV

25/10/2015

Danmark

Danmark

Vahvistettu ostaja

Fantastisk barbering med skum

Bedste el-maskine jeg har haft. Super barbering med barberskum. Kan stærkt anbefales.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4000 series 22PFT4000 Tyndt Full HD LED-TV

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4000 series 22PFT4000 Tyndt Full HD LED-TV

22/06/2017

Italia

Italia

Vahvistettu ostaja

Il tv di mamma

Ottimo prodotto in tutta la sua funsionalita e nel prezzo.

Arvioitu tuote: 4000 series 22PFT4000 TV LED sottile Full HD

Arvioitu tuote: 4000 series 22PFT4000 TV LED sottile Full HD

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu Ambilight-kokeiluohjelman tuloksiin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa 24. helmikuuta 2023–28. helmikuuta 2025. Tänä aikana 99,91 % osallistujista päätti pitää Ambilight TV:nsä, vaikka heillä oli mahdollisuus palauttaa se ilman perusteluja ja saada täysi hyvitys. 

  1. Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.

  2. Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.

  3. TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.

  4. (Philips) yhteensopiva vain tietyn Philips-soittimen kanssa.